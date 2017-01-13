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Çavuşoğlu Kanadalı Bakan Hussen ile Telefonda Görüştü

Çavuşoğlu Kanadalı Bakan Hussen ile Telefonda Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Göç, Mülteciler ve Vatandaşlık İşleri Bakanı Ahmed Hussen ile telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu Kanadalı Bakan Hussen ile Telefonda Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Göç, Mülteciler ve Vatandaşlık İşleri Bakanı Ahmed Hussen ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Somali asıllı Hussen'i arayarak yeni görevinden dolayı tebriklerini sundu.

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