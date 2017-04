Çavuşoğlu-Kamilov Ortak Basın Toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin önemine dikkati çekerek, "Kardeşliğimizi her iki tarafın da çıkarına, karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde güçlendirmek istiyoruz. Bu iş birliği ve kardeşliğimizi gelecek nesillere de taşımak istiyoruz." dedi.



Çavuşoğlu ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Özbekistan Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.



Dost ve kardeş ülke Özbekistan'ı tekrar ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, "Medeniyetler beşiği Özbekistan, zengin manevi mirası, güçlü devlet geleneği ve stratejik konumuyla bölgede istikrar kaynağıdır." ifadesini kullandı.



Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin tarihi dostu Özbekistan ile ilişkilerini her alanda geliştirmek istediğinin altını çizerek, "Kardeşliğimizi her iki tarafın da çıkarına, karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde güçlendirmek istiyoruz. Bu iş birliği ve kardeşliğimizi gelecek nesillere de taşımak istiyoruz." diye konuştu.



Çavuşoğlu, görüşmede iki ülke arasında siyaset, ekonomi, turizm, ulaştırma, kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların da ele alındığını vurguladı.



İki ülke arasında karşılıklı ziyaretlerin devam edeceğini söyleyen Çavuşoğlu, 24-26 Mayıs'ta Karma Ekonomik Konseyi toplantılarını düzenleyeceklerini ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Özbekistan'ı ziyaret edeceğini belirtti.



Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın da mayıs ayı sonunda Özbekistan'ı ziyaret edeceğini ifade eden Çavuşoğlu, ortak turizm çalışma grubu toplantısının da bu ziyaret sırasında gerçekleştirileceğini bildirdi.



Çavuşoğlu, bu yıl içerisinde düzenlenecek cumhurbaşkanları zirvesiyle de iki ülke arasındaki ilişkileri taçlandırmak istediklerini aktardı.



Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov da görüşmede iki ülke arasında ticaret, turizm ve sağlık alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.



Görüşmelerde her iki tarafın da farklı alanlarda yapılacak iş birliği konusunda ortak fikre sahip olduğunu belirten Kamilov, "Türkiye ve Özbekistan arasında imzalanan 2017-2018 yıllarına yönelik iş birliği programı her iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi noktasında esas teşkil edecektir." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Çavuşoğlu ve Özbek mevkidaşı Kamilov, Türkiye ile Özbekistan arasında 2017-2018 yıllarına yönelik iş birliği programı anlaşmasını imzaladı.