Çavuşoğlu, İncirlik Kapatılacak Mı Tartışmalarına Nokta Koydu: Gündemimizde Yok!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

"İNCİRLİK'İN KAPATILMASI GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

Çavuşoğlu, görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada "İncirlik'in kapatılması gündemimizde değil ama DAEŞ karşıtı koalisyon hava desteği vermiyor." dedi.

"İNCİRLİK'İN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU İŞİTTİNİZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın "ABD'nin İncirlik'i kullanıp Türkiye'nin El Bab operasyonlarına destek vermemesinin düşündürücü olduğu" yönündeki sözleri basın açıklaması yapan Pentagon Sözcüsü Peter Cook'a hatırlatılmıştı. Cook, "İncirlik'in ne kadar önemli olduğunu ve koalisyonun bundan ne kadar minnettar olduğunu dün Albay Dorrian'dan işittiniz. Türkiye ile görüşmelerimiz devam ediyor." ifadesini kullanmıştı.

"DESTEĞİN TAM OLMASI GEREKİR"

İncirlik Üssü ile ilgili tartışmalar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın açıklamalarının hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, İncirlik'in bir Türk üssü olduğunu söylemişti.

İncirlik'in, Türkiye'nin izniyle kullanılan bir üs olduğunun altını çizen Kalın, uluslararası koalisyonla yapılan bir anlaşma sonucunda buranın DEAŞ operasyonlarında kullanıldığını ifade etti. Kalın, şöyle devam etti:

"DEAŞ ile mücadeleye temelde destek verdiğimiz için bunu, bu mücadelenin bir parçası olarak görüyoruz. Bizim uluslararası koalisyondan beklentimiz, madem biz El Bab'da, Fırat Kalkanı çerçevesinde DEAŞ ile mücadele ediyoruz, bu desteğin de tam olması gerekir. Şu veya bu gerekçeyle, 'YPG'yi kollamak, şu koridoru muhafaza etmek veya şu yolu açık tutmak' gibi bahaneler ileri sürülmesi elbette kabul edilemez. Bu, doğal olarak kamuoyunda da bizde de 'O zaman bu mücadeleye neden destek verilmiyor? Destek verilmiyorsa bu imkanlar neden sunuluyor?' sorularını gündeme getiriyor. Şimdi Obama yönetiminin de 15 günü kaldı. İki hafta sonra bir yönetim değişikliği olacak. O tabloyu da zannediyorum 20 Ocak'tan sonra daha net bir şekilde göreceğiz."