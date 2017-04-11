Çavuşoğlu: Haddini Bilmeyenlere Hadlerini Bildireceğiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu hainlerin hayır dediği yerde bizim milletimiz evet diyecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu hainlerin hayır dediği yerde bizim milletimiz evet diyecek. Olay bu. Türkiye'nin engellerini aşacağız. Haddini bilmeyenlere hadlerini bildireceğiz" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya dönüşü Antalya'da referandum çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ilk olarak Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mesire Alanı'ndaki kafeterya sahiplerini ziyaret etti. Çavuşoğlu, kafeteryadaki konuşmasına başlamadan önce dışarıda bulunan antika bir aracı da inceledi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu daha sonra, AK Gönüllüler Antalya Platformu'nun Cam Piramit'te düzenlediği akşam yemeğine katıldı. Bakan Çavuşoğlu'yla beraber yemeğe AK Parti Antalya Milletvekilleri Gökcen Özdoğan Enç, Mustafa Köse, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'de katıldı.
"GEÇMİŞTE KARMAŞIK SİSTEMİN BEDELİNİ ÇOK ÖDEDİK"
Antalya'yı hep birlikte büyüttüklerini söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu ve Güneydoğu'dan Antalya'ya gelen vatandaşlara kardeşlik çağrısı yaptı. Çavuşoğlu, "Son 15 yılda Türkiye'mizi daha da büyüttük ve güçlendirdik. Hayalleri bir bir gerçekleştirdik. Biz daha iyilerini hak ediyoruz. Geçmişteki sorunları bir daha yaşamamak için daha güçlü olmalıyız. Millet olarak güçlü olmalıyız. Sistemimiz güçlü olacak. Birlik ve beraberliğimiz daim olacak. Biz bunu istiyoruz. O yüzden bu sistemi getiriyoruz. Geçmişte bu karmaşık sistemin bedelini çok ödedik. Başbakan ve cumhurbaşkanı kavgalarını çok gördük. Siyasi krizler olarak ödedik. Darbeler olarak ödedik. Krizler olarak ödedik. Biz bunları hak etmedik. Ne zaman kardeşler birbirine düşürüldü, siyasi kriz oldu başka aktörler devreye girdi" dedi.
Türkiye'nin önünün açılması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Hazırladığımız anayasa ile madde madde her şeyi koyduk. AK Parti tek başına iktidarda diye bir şey olmaz demeyelim. 7 Haziran sonrası gibi hükümet kurulamayabilir. Koalisyona gitmeyin, seçime gidin biz sizi yine iktidara taşıyacağız dediniz. Kavga dövüşle değil istikrarla gitmeliyiz. Biz tüm bunları anayasaya koyduk. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili kararı millet vermesi lazım. Sözde karar da milletindir. Son sözü millet söyleyecek. 18 madde burada okuyacağız, anlayacağız soranlara da anlatacağız" diye konuştu.
"HALA AKILLANMAMIŞLAR MİLLETE HAKARET EDİYORLAR"
Hassas bir süreçte olduklarını ve millete önemli kararlar düştüğünü dile getiren Bakan Mevlüt Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yalanlara cevap vereceğiz. Milletin kafasını karıştıranlara hadi oradan diyeceğiz. Göster anayasanın içinde nerede var senin söylediğin diyeceğiz. İşte bir tane Yalova milletvekili var. Televizyonda salladı salladı, karşısındakini de aynı zihniyetten diye, sonra karşısındaki de dayanamadı ve göster nerede var anayasa paketinde bunlar dedi. Bir sağa bir sola baktı. Sonra dedi ki, ben getirmemişim zaten okusam da bu millet anlamaz dedi. Millete nasıl baktığını görüyorsunuz. İşte bunlar millete tepeden bakıyor. Millet her seçimde bunlara tokadı indirdi, sandığa gömdü. Hala akıllanmamışlar millete hakaret ediyorlar."
"YİNE FİKRİNİ SÖYLE AMA DÜRÜST OL"
Utanmadan milletin huzuruna çıkıp yalan söyleyenlerin olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Söyleme kardeşim yalanı. Doğruyu söyle. Yine fikrini söyle ama dürüst ol. Yok Cumhuriyet, laiklik elden gidiyor. Yok tek adam geliyormuş, bunların hepsi de yalan. En fazla 2 defa seçilen bir yerde tek adamlık olur mu? Sana meclis ve yargı hesap sorarsa, 5 seneden 5 seneye millet hesap sorarsa tek adamlık olur mu?" dedi.
"BAZI AVRUPA ÜLKELERİ TARAF TUTUYOR"
Bazı Avrupa ülkelerinin taraf tuttuğunu belirten Çavuşoğlu, "Avrupa ülkeleri neden taraf tutuyorlar. Neden size bize akıl vermeye çalışıyorlar 'hayır' deyin diye. Atatürk olsaydı 'hayır derdi' diyorlar. Neden akıl vermeye çalışıyorlar. Bizden daha mı zekiler bunlar? Türkiye'yi bizden daha mı çok seviyorlar? Bunlar bu vatanı milleti bizden daha mı çok seviyorlar. Müslümanları daha mı çok seviyor. Yoksa tam tersi mi? İslam karşıtlığı ve düşmanlığı arttığı için mi? Türkiye'nin büyümesinden rahatsız oldukları için mi? Türkiye'yi artık hazmedemedikleri için mi? Büyük büyük projeleri yaptığımız için mi? Hazmedemiyorsan çatla kardeşim. Korkma yapılanın sana bir zararı yok. Rekabet diyorsan sende yap çalış. Aklını kullan çalış. Üret kıskanma" dedi.
"NE KADAR HAİN VARSA 'HAYIR' İÇİN ÇALIŞIYOR"
Ne kadar hain varsa onların da 'hayır' için çalıştığını kaydeden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "FETÖ'cüsü, PKK'lısı, DAEŞ'lisi o bu DHKP/C'si hepsi. Siz bu vatanın, milletin istikrarını bizim milletimizden daha mı iyi düşünüyorsunuz? Nerede bir terörist varsa zulmediyor. PKK ben Kürtlerin hakkını savunuyorum diyor. Hangi hakkını savunuyorsun. Sen Marksist/Komünist bir terör örgütüsün. Bugüne kadar Kürt kardeşlerimin ne haklarını savundun. Her evden haracı bağlamaya çalıştın. Her evden çocukları dağa kaçırdın. Zulmediyorsun. Diyarbakır'ın ortasında bombayı patlatıyorsun. Sen hangi hakkı savunuyorsun. Neymiş efendim dindarlık yobazlıkmış, Marksist/Komünist/ateist olması lazımmış Kürtler. Hadi oradan. Benim Kürt kardeşlerim inançlıdır. Dinine de inanır, İslam'a da inanır ama vatanını milletine de inanır. Bu vatanın milletin çimentosudur. Sen gidiyorsun dağda sapıklıklarınla yaşayıp, haraç topluyorsun. Bir de gelip hak savunuyorsun. Bu milletin hakkını, Kürt kardeşlerimizin de haklarını savunan varsa o da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. İşte Suriye'de bunların uzantısı 500 bin Kürt kardeşimi Marksist/Komünist değil diye sürgüne gönderdi. Bundan 3 hafta önce 15 tane YPG'ye karşı olan Kürt partisini zorla kapattılar. O yüzden bu hainlerin hayır dediği yerde bizim milletimiz evet diyecek. Olay bu. Türkiye'nin engellerini aşacağız. Haddini bilmeyenlere hadlerini bildireceğiz" ifadelerini kullandı.
"16 NİSAN BİR MEMLEKET MESELESİDİR"
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Artık son viraja girdik. Seçimlere çok az bir süre kaldı. Bir küçük hatırlatmayla aranızdan ayrılmak istiyorum. Şu son bir ayda Antalya'mızda Gündoğmuş Akseki'ye bir taraftan Alanya'dan Kaş'a bir uçtan bir uca açılışlara gidiyoruz. Bazıları da çıkıyor bu kadar tesis nerden çıktı diyor. Başbakanımız geldi, tesisler açtık daha sona cumhurbaşkanımız geldi yine tesisler açtık. Bundan önce bu kadar tesis açılışına şahit olmamışlar. Biz Antalya'mızda bu büyük hizmetleri gerçekleştirmek için büyükşehir yasasını sunduk. Biz ne zaman iyi bir şey yapsak karımız hayır diye çıkanlar bölüneceğiz, eyalet sistemi geliyor, demokrasi ve cumhuriyet elden gidiyor dediler. Biz ne zaman iyi bir şey yapsak hep böyle dediler. Böyle bir şey mi oldu. Bunların yalan olduğu yine ortaya çıkacak. Başkanlık sistemiyle çok daha kalkınmış bir Türkiye için çalışıyoruz. O yüzden 16 Nisan'da bir siyasi karar vermek için sandık başına gitmiyoruz. 16 Nisan ülkemizin daha çok kalkınması için sandık başına gidiyoruz. 16 Nisan'da hükümet sistemimizi güçlendirmek için yola çıkıyoruz. 16 Nisan bir memleket meselesidir" diye konuştu.
"16 NİSAN'DAN SONRA YARINIMIZ BUGÜNDEN DAHA GÜZEL OLACAKTIR"
Dün gece Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla saat 23.00'de toplantılarının bittiğinin ve gece 24.00'da İtalya'ya gittiğini ifade eden AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, "Referandum çok önemli. Biz 7 Haziran'dan sonra partimiz sıkıntı yaşadı. Ek başına iktidara gelemedik ve bütün ülke sıkıntı yaşadı. Bu sıkıntıların yaşamamak için istikrar diyoruz. Bu yeni sistemde çift başlılık ortadan kalkacak. Bu ülke ne zaman güzel şeyleri görürse o zaman kalkınmayı sağladı. Halkımız 16 Nisan'da referandum da en doğru kararı verecektir. 16 Nisan'dan sonra yarınımız bugünden daha güzel olacaktır" dedi.
(Adem Akalan - Harun Erdoğdu / İHA)