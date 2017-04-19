Çavuşoğlu, Guatemalalı Mevkidaşı Carlos Raul Morales ile Ortak Basın Toplantısı Düzenledi 2

Çavuşoğlu, Guatemalalı Mevkidaşı Carlos Raul Morales ile Ortak Basın Toplantısı Düzenledi 2

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Raúl González, Guatemala, Raul, Çavuş