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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından yaptırılan, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesinin açılışında konuştu.
Çavuşoğlu: "Gelecek Nesillerimizi Fetö Gibi Hastalıklı Örgütlerin Elinden Kurtarmak Için Eğitime...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından yaptırılan, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesinin açılışında konuştu.
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