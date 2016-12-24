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Çavuşoğlu: "Gelecek Nesillerimizi Fetö Gibi Hastalıklı Örgütlerin Elinden Kurtarmak Için Eğitime...

Çavuşoğlu: "Gelecek Nesillerimizi Fetö Gibi Hastalıklı Örgütlerin Elinden Kurtarmak Için Eğitime...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından yaptırılan, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesinin açılışında konuştu.

Çavuşoğlu: 'Gelecek Nesillerimizi Fetö Gibi Hastalıklı Örgütlerin Elinden Kurtarmak Için Eğitime...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından yaptırılan, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesinin açılışında konuştu.

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