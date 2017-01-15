Çavuşoğlu Fransa'da ikili görüşmelerde bulundu
Gülten ÖzbeyParis, 15 Ocak, (DHA)-
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail-Filistin sorununun çözümü
amacıyla düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı'na katılmak üzere Fransa'ya gitti. Ortadoğu Barış Konferansı kapsamında Malta Dışişleri Bakanı Gerorge Vella ve Libya Dışişleri Bakanı Siyala ile ikili görüşmelerde bulundu.
Bakan Çavuşoğlu Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault ile de Ortadoğu Barış Konferansı kapsamında bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundu.
Çavuşoğlu Fransa'da Ikili Görüşmelerde Bulundu
Çavuşoğlu Fransa'da ikili görüşmelerde bulunduGülten ÖzbeyParis, 15 Ocak, (DHA)-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail-Filistin sorununun çözümüamacıyla düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı'na katılmak üzere Fransa'ya gitti.
Çavuşoğlu Fransa'da ikili görüşmelerde bulundu
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