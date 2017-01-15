Çavuşoğlu Fransa'da ikili görüşmelerde bulundu



Gülten ÖzbeyParis, 15 Ocak, (DHA)-



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail-Filistin sorununun çözümü



amacıyla düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı'na katılmak üzere Fransa'ya gitti. Ortadoğu Barış Konferansı kapsamında Malta Dışişleri Bakanı Gerorge Vella ve Libya Dışişleri Bakanı Siyala ile ikili görüşmelerde bulundu.



Bakan Çavuşoğlu Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault ile de Ortadoğu Barış Konferansı kapsamında bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundu.