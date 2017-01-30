Çavuşoğlu, Eski Bulgar Mevkidaşı Mitov ile Telefonda Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Mitov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, görüşmede dışişleri bakanları olarak beraber çalıştıkları dönemdeki iş birliği ve dostluğu için Mitov'a teşekkür ederek, yeni hayatında başarılar diledi.