Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vargas Ile Bir Araya Geldi - Santo

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas ile bir araya geldi.



Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığında bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu ve mevkidaşı Vargas, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde bulundu.



Görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel kuruluşlardaki iş birliği imkanları ele alındı.



Arjantin ve Paraguay'ı da ziyaret eden Çavuşoğlu'nun Latin Amerika turu, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından Meksika ziyaretiyle tamamlanacak.?