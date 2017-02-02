- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi
Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Danilo Medina'nın kabulü
Fotoğraf çekimi
SANTO DOMINGO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Danilo Medina tarafından kabul edildi.
Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Medina Tarafından Kabul Edildi - Santo
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Danilo Medina'nın kabulü Fotoğraf çekimi SANTO DOMINGO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Danilo Medina tarafından kabul edildi.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi