Çavuşoğlu'dan AB'ye Vize Serbestisi Çağrısı
AB'nin yükümlülüklerini getirmek için istekli davranmadığını dile getiren vize serbestisinin en kısa zamanda yürürlüğe konmasına yönelik çağrıda bulundu.
AB'nin yükümlülüklerini getirmek için istekli davranmadığını dile getiren vize serbestisinin en kısa zamanda yürürlüğe konmasına yönelik çağrıda bulundu.
Kaynak: Dunya.com
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