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Çavuşoğlu'dan AB'ye Vize Serbestisi Çağrısı
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Çavuşoğlu'dan AB'ye Vize Serbestisi Çağrısı

AB'nin yükümlülüklerini getirmek için istekli davranmadığını dile getiren vize serbestisinin en kısa zamanda yürürlüğe konmasına yönelik çağrıda bulundu.

Çavuşoğlu'dan AB'ye Vize Serbestisi Çağrısı

AB'nin yükümlülüklerini getirmek için istekli davranmadığını dile getiren vize serbestisinin en kısa zamanda yürürlüğe konmasına yönelik çağrıda bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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