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Çavuşoğlu'dan 'Ab' Değerlendirmesi
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Çavuşoğlu'dan 'Ab' Değerlendirmesi

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler hakkında, "Biz Avrupa Birliğine de şunu söylüyoruz.

Çavuşoğlu'dan 'Ab' Değerlendirmesi

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler hakkında, "Biz Avrupa Birliğine de şunu söylüyoruz. Bizimle ilişkileri sağlıklı olarak götürebilmek için bizi eşit bir ortak olarak görmek durumundasınız." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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