Çavuşoğlu'dan 'Ab' Değerlendirmesi
Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler hakkında, "Biz Avrupa Birliğine de şunu söylüyoruz.
Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler hakkında, "Biz Avrupa Birliğine de şunu söylüyoruz. Bizimle ilişkileri sağlıklı olarak götürebilmek için bizi eşit bir ortak olarak görmek durumundasınız." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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