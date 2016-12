Çavuşoğlu: Daha Fazla İmam Hatip Lisesi Açacağız (3)

'YURT DIŞINDAKİ PKK'LILARI VATANDAŞLIKTAN ÇIKARACAĞIZ'



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi tarafından gerçekleştirilen 'Dostlar Meclisi' toplantısında konuştu. Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin ülkenin bölünemeyeceğini ve parçalanamayacağını anlayamadığını belirten Çavuşoğlu, şehadet şerbetini içmek için sırada bekleyen 10 milyonlar olduğunu söyledi. Teröre karşı dışarıdaki stratejiyi değiştireceklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Yurt dışında yaşayan ve PKK üyesi olanları vatandaşlıktan çıkarma dahil her türlü tedbiri alacağız. Almanya'da benim vatandaşıma zulüm edecek, biz de bir şey demeyeceğiz. Yok öyle bir şey" dedi.



'600 BİN KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ İNSAN, SURİYE'Yİ BİRLEŞTİREMEZ'



Suriye genelinde ateşkesi sağlamaları gerektiğini de vurgulayan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle devam ettirdi:



"Suriye'de siyasi çözüme geçmemiz lazım. İran'ı da işin içine çekmemiz lazım. Herkesin elini taşın altına koyması lazım. Suriye'de herkesi kapsayan bir yönetim anlayışına ihtiyaç var. Geleceği inşa etmek için biz bu adımları atmazsak, kim yapacak? Yok efendim Halep'i mi sattınız? Niye satalım Halep'i. Halep'te zalimi de zulmü de gördük. Suriye toprakları üzerinde başkasıyla pazarlık yapmayız. Suriye topraklarında gözümüz yok. Yok efendim Esad'ı mı tanıdınız, ne alakası var Esad'ı tanımakla. Cenevre'de müzakereler kimler arasında yapıldı. Muhalefetin temsilcileri ve rejimin temsilcileri… Şimdi siyasi bir çözüm istiyorsanız ortada iki taraf var, rejim tarafı ve muhalefet tarafı. Bunları bir araya getirmek, Esad kalsın demek değil ki. Üstelik ben kalsın desem, o kalsın dese önemi var mı? Suriye halkı ne diyor? Bu önemli. Onları kim razı edecek, mümkün mü? 600 bin insanı öldürmüş zalim kişiyi, mazlum insanların kabullenmesi mümkün mü? Esad'a razı olmak gibi bir şey yok. Böyle yorumlar çıkıyor, hiç alakası yok. Bizim görüşümüz belli, 600 bin kişiyi öldürmüş insan, Suriye'yi birleştiremez ve birleşik Suriye'nin geleceğinde yer olamaz. Nasıl olacağını bilen varsa gelsin anlatsın. Bu yapılanların unutulacağını mı zannediyorsunuz, unutulmaz. Herkesin kabulleneceği bir yönetim olması lazım."



GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI



Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'yle (AB) Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi konusunda hemfikir olduklarını söyledi. Çavuşoğlu, "Engelleri kaldırıyoruz. Vizeleri kaldırıyoruz. AB ile bugün yaşadığımız en büyük sorunlardan bir tanesi vize serbestisi anlaşmasının uygulanmasındaki gecikme. Son önerimizi toparladık, AB'ye vereceğiz. Kabul eder ya da etmez. Etmezse bu sefer diğer anlaşmaları askıya alınması konusunda gerekli adımları atarız, bunları da kendilerine söyledik. Bu tehdit ya da blöf değildir. En doğal hakkımızdır. Anlaşmaların gereğidir. 3 anlaşma imzaladık, ya üçünü de onaylayacağız ya da hiçbirini onaylamayacağız" diye konuştu.



'İKTİDARA GELEMİYORSAN, EKSİKLİĞİNİ KENDİNDE ARAYACAKSIN'



Cumhurbaşkanlığı sistemi tartışmalarına yönelik isim vermeden CHP'yi eleştiren Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Sen iktidara gelemiyorsan, bu benim suçum değildir. Eksikliği kendinde arayacaksın. Halkın değerlerinden uzak olmayacaksın. Halkın içinde olacaksın, dertlerini anlayacaksın. Taş üstüne taş koyacaksın, hizmet edeceksin ki; vatandaş seni alternatif olarak görebilirsin. Alternatif olarak görülmüyorsun. Kendi içindeki yapılardan dolayı günde 3 defa karar değiştiriyorsun. Halk sana nasıl güvensin. Dış politikasını sana verir mi? Soydaşlarını sana teslim eder mi? Eğitimini sana verir mi? Vermez. Zamanında ele geçirdiğin zaman eğitim konusunda yasakları unutmadın mı? Hala aynı zihniyettesin. Okullardaki din eğitimini çarpık din sistemi' diye adlandırırsan, bu millet seni iktidarın yakınından bile geçirmez. Demokrasi ile işbaşına gelemiyorsun, darbeleri destekle, terörü destekle. Yurt dışında Türkiye'yi her yere şikayet et. Bir de bu moda şu anda. Eskiden biz yurt dışında Ermenilerle, Kıbrıs Rum lobisiyle mücadele ederdik, şimdi içerideki arkadaşların karalamasıyla uğraşıyoruz."