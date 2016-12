Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanımızı AK Parti'yle Birleştirme Zamanı Gelmiştir

Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Ak Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, AK Parti Antalya milletvekilleri, Antalya ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, toplantının hayırlı olmasını temenni ederek, "Antalya'ya vadettiklerimizi bir bir yerine getiriyoruz. Antalya'nın ilçe yollarını da yapıyoruz. Otoban ihalesi, Manavgat'tan Akseki'ye ihaleler yapıldı, yollar yapılıyor. Kaş tarafına havaalanı yapıyoruz. Hızlı tren projemiz devam ediyor. Okulun her çeşidini yapıyoruz. bugün Manavgat'ta bir turizm fakültesinin açılışını yaptık. Kumluca'ya eğitim fakültesi açtık. Serik'e işletme fakültesi açtık. Alanya'ya iki tane üniversite kurduk. Manavgat'a da kuracağız. Serik'e de üniversite kuracağız. Yeni imam hatipler açıyoruz. Bugün Sabah bir arkadaşımızın bunlarda rahatsız olduğunu kendisinden dinledik fakülte açılışında. Muhalefetten bir arkadaşımızın ama orada da söyledim siz bundan rahatsız oluyorsanız daha çok imam hatip açacağız diye. Antalya'mızın neye ihtiyacı varsa onu yapacağız. Aynı zamanda fen lisesi, sosyal bilimleri spor lisesi de açıyoruz. Her türlü ihtiyacı karşılıyoruz" dedi.

"HALEP'TE 45 BİN KİŞİYİ KURTARDIK"

Halep'te 45 bin kişinin mahsur kaldığını ve Türkiye'nin mazlumların sesi olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'den başka oradaki mazlumların sesini duyan oldu mu? Minik kız Bana'nın sesini bizden başka duyan oldu mu? Herkes duyarsızdı ama Türkiye susmadı. Herkes susmayacağız, herkes dursa biz durmayacağız. O, 45 bin kişinin Halep'ten sağ salim gelmesi için hiç uyumadan günlerce gecelerce çalıştık. Hainlik yapanlar oldu. İnsani duygulardan uzaklaşmış hayvanlaşmış gruplar var. Oradaki sivil insanlar onların umurunda değil. Kan emiciler var ya onlar, arkasındaki ülkeler ama bıkmadık. Arazide de çalıştık. Diplomatik kanalları çok iyi işlettik. 45 bin kişiyi kurtardık, onların içerisinden hasta ve yaralıları ülkemize getirdik. Orada çocukları ve imdat sesi Bana'yı da Türkiye'ye getirdik ve cumhurbaşkanımıza götürdük" şeklinde konuştu.

"TOPLAMDA 7.1 MİLYAR DOLAR İNSANİ VE KALKINMA YARDIMI YAPMIŞ BİR ÜLKENİN EVLATLARIYIZ"

Dünya üzerindeki bütün mazlumların Türkiye'nin sorumluluğu altında olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Bizim işte sorumluluğumuz sadece bu değil. Dünyadaki tüm mazlumlar bizim sorumluluğumuz altında. Biz ne diyoruz artık Türkiye var. güçlü Türkiye var. Dünyadaki 2.4 milyar ümmet yalnız değildir. Kimsesiz değildir. Artık onlara biz sahip çıkacağız. Geçen sene 1 yıl içerisinde yaptığımız yardım miktarı 3.2 milyar dolar. TİKA aracılığıyla yurt dışında yaptığımız kalkınma yardımı ise 3.9 milyar dolar. Toplamda 7.1 milyar dolar insani ve kalkınma yardımı yapmış bir ülkenin evlatlarıyız. Bununla da gurur duyuyoruz. En zor şartlar altında bile bunu yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"PKK'YI GÖMÜNCEYE KADAR MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Partinin kurulduğu günden beri engelleri paylaştıklarını dile getiren Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sadece Gezi olayları değil, 17-25 Aralık dönemini değil. Parti kurulduğundan beri önümüze çıkan bütün sorunları ara ara paylaştık. 2008'de parti kapatma olaylarını unuttunuz mu? Yine muhtıralar, darbe girişimleri engellemeleri unuttunuz mu? 2007 yılında yapılan seçim öncesi herkesin yorumu buydu. Hani cumhuriyet mitingleri düzenliyorlardı ya. AK Parti bitmiş, tükenmiş bir koalisyon gelecek ama bu halk yüzde 47 ile AK Parti'yi tekrar iktidar yaptı. Biz bu durumlara kolay gelmedik. Biz her zaman millete gittik. Biz gücümüzü Allah'tan ve milletten alıyoruz. Hiçbir ülkenin de güdümünde değiliz. Bundan da rahatsız olanlar var. Herkes şunu öğrenmeli, eğer Türkiye ile iş yapmak istiyorsanız. Türkiye'yi eşit olarak görmek zorundasınız. Türkiye'yi 2. sınıf bir ülke olarak göremezsiniz. Türkiye bunu hak etmiyor ve kabullenmiyor. Siz 3. köprüden rahatsızsınız, siz rahatsız olun durun biz 3. köprüyü de açtık. Siz 3. havaalanından rahatsız olun biz 3. havaalanını da açtık. Biz Avrasya Tüneli'ni de açtık. Bundan da rahatsız olun 3 katlı tüneli de yapacağız. Kanal İstanbul projemizi de yapacağız. İzmir'de Yüzen Gaz Depolama Tesisi'ni açtık. Her alanda Türkiye'de büyük büyük projeleri yapıyoruz. Hayal edilemeyenleri yapıyoruz. Onlar istedikleri kadar engel çıkarsınlar. İster toplu gelsinler ister tek tek gelsinler. İster darbe teşebbüsünde bulunsunlar, isterse uşakları alçak PKK'yı, alçak DHCKP'yi, DAEŞ'i, YPG'yi üstümüze sürsünler. Onlarla da mücadelemizi sürdürüyoruz. DAEŞ'i de yok edeceğiz, PKK'yı da gömünceye kadar mücadelemize devam edeceğiz. Onlar kalleşçe haince güvenlik güçlerimizi ve Vatandaşlarımızı hedef alsınlar. Onlar bizi yıldıramaz. Onların arkasındaki ağa babaları FETÖ'den de içeride ve dışarıda hesap sormaya devam edeceğiz. En son tuzaklarını kurmaya çalıştılar. Rusya'nın Ankara büyükelçisine suikast düzenlediler. Amaçları belliydi. Ne oldu kendi tuzaklarına düştüler. Bunun hesabını da soracağız. Arkasında kim varsa ondan da hesap soracağız, sormamız da gerekiyor. Şunu unutmasınlar biz hiç bir şartta boyun eğmeyiz. Bu millet büyük badireler atlatmıştı. Hiçbir zaman esaret altında kalmamıştır. Biz işte Çanakkale de Çanakkale geçilmez diyen ecdatların torunlarıyız. Bizler peygamber efendimizin müjdesine nail olmuş ecdadın torunlarıyız. Fatih'in torunlarıyız. Gerekirse yine bir çağ kapatır, yeni bir çağ açarız ama bu vatanı, milleti böldürmeyiz. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZI AK PARTİ'YLE BİRLEŞTİRME ZAMANI GELMİŞTİR"

Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için çalıştıklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'de yeni bir değişikliği engellemek istiyorlar. Nasıl sonuçlanacak Türkiye'ye istikrar gelecek. İstikrar güçlenecek. Türkiye koalisyonlarla uğraşmayacak yeniden bir sıçramaya girecek. Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı olanların hepsi bunu bildiği için karşı çıkıyor. İçerideki hainler de bunun için karşı çıkıyor. Dışarıda kıskananlarda bunun için karşı çıkıyor. Bugün buna en çok kim karşı çıkıyor. PKK güdümüne bağlı siyasetçiler ve PKK karşı çıkıyor. Yeni Türkiye'de teröre ve teröristlere yer yok. Güçlü bir Türkiye olacak ve güçler ayrılığı daha iyi tesis edilecek. Dünyanın her yerinde başkanlar partili oluyor. Ama başbakanda partili ama seçildikten sonra bütün Türkiye'ye hizmet veriyor. Bunda bir fark yok ki. Meclis, yasama görevini yapacak artık. Denetim görevini çok iyi yapacak. Sistem o kadar güzel bir şekilde yapılmış ki dengeler tıkır tıkır işleyecek. Kontrol mekanizması da çok iyi işleyecek. Türkiye'de koalisyon dönemleri bitecek ve istikrar gelecek. Bunları her zaman anlatacağız ama artık hasreti bitirelim. Artık gönül olarak her zaman bizimle olan ama maalesef kanunlardan dolayı partisiyle bağını koparmak zorunda kalan partimizin kurucusu cumhurbaşkanımızı AK Parti'yle birleştirme zamanı gelmiştir. Bunu da başaracağız" dedi.

"KAN EMİCİLER GELİP ÜLKEMİZE SALDIRSINLAR MI?"

Zor günleri omuz omuza aşacaklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da da şehitlerimiz var. Fırat Kalkanı'nda şehitlerimiz var. Bazıları diyor ki Fırat Kalkanı'nda ne işimiz var. Şimdi bırakalım da bu kansızlar, dinimizi istismar eden kan emiciler gelip ülkemize saldırsınlar mı? Neredeyse düşman orada gidip yok etmemiz lazım. Evet şehit veriyoruz, canımızı yakıyor. O söylem doğruysa gidip Kandil'de PKK hainlerini vurmayalım. Irak'a gidip orada vuracağız. Türkmenlere saldırı oluyorsa Sincar'da da hainleri vuracağız. Oradaki Türkmenleri de korumak bizim boynumuzun borcu. Sadece Türkiye'deki 80 milyondan sorumlu değiliz."

"FETÖ ÖRGÜTÜNÜN SOYSUZLARI, MİLLETİN SİLAHIYLA GELDİLER VAHŞİCE SALDIRDILAR"

Vatan topraklarını böldürmemek, bayrağı indirmemek, ezanımızı susturmamak için en kıymetli varlıkları olan canlarını feda eden aziz şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek konuşmasına başlayan AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, "Üstad Mehmet Akif Ersoy'un da söylediği gibi 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Onlar vatan için öldü, biz onları toprağa değil, millet olarak kalbimize gömdük. Mekanları cennet olsun. Bu necip milletimiz sağduyuludur. Türkiye'de nelerin olduğunu, ülkede ne zaman güzel işler yapılmaya başlandıysa hemen aktörler devreye girerek, 3-5 ağacı bahane ettiler, ülkemizi bölmek istediler. Milletimiz reisiyle, devletiyle bir oldu böldürtmedi. Yine 17-25 Aralık yalanı ile çıktılar. Ülkemizi bölmek istediler, başaramadılar. 15 Temmuzda FETÖ örgütünün soysuzları, milletin silahıyla, tankıyla, uçağıyla geldiler vahşice saldırdılar. Milletimiz reisiyle, devletiyle bir oldu ülkemizi yine böldürtmedi. Bu günlerde yine gerek ekonomik olarak gerek diğer konularda, içerden ve dışarıdan ülkemize saldırmaya yine bölmeye uğraşıyorlar ama milletimiz reisiyle, devletiyle bir oluyor. Bayrağına, vatanına sahip çıkıyor ve çıkmaya da devam ediyor" dedi.

Antalya'nın 19 ilçesinde, 910 mahallesinde sokak sokak, ev ev, kapı kapı dolaşarak bir milyon 600 bin seçmeni ziyaret ettikleri belirten Sümer, "Kuruluşumuzdan bugüne biliyoruz ki alışılagelmiş siyasi partiler gibi sadece seçim zamanı milleti ile buluşan değil, gecesiyle gündüzüyle milletiyle birlikte olup bu günlere gelmiş bir siyasi partiyiz. Hedefimiz olan 500 bin üye sayımıza ulaşmak için yaptığımız ve yapacağımız hizmetleri milletimize anlatmak ülkemiz üzerinde oynanan çirkin oyunları milletimizle paylaşmak, milletimizin derdi ile dertlenmek için yine milletimizin yanında olacağız. Bu ülkeyi 3 kattan daha fazla büyüten sizlerin özgüveni oldu" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, CHP Antalya Büyükşehir ve konyaaltı Belediyesi Meclis Üyesi Ruhi Beşiktaş'ın AK Parti'ye geçmesi dolayısıyla rozet taktı.