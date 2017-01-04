Çavuşoğlu CTP Heyeti ve Müzakereci Nami ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'deki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti ve Kıbrıs görüşmelerinde Türk tarafı adına müzakereleri yürüten Özdil Nami ile ayrı ayrı görüştü.



Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabındaki paylaşımında, KKTC'den CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyeti kabul ettiğini belirtti.



Daha sonra Nami ile bir araya geldiğini bildiren Çavuşoğlu, "Müzakereci Özdil Nami ile gelecek hafta Cenevre'de yapılacak Kıbrıs görüşmeleri öncesinde değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.