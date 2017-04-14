Çavuşoğlu: Charter Seferlerde Sorun Yok
Rusya'nın charter seferlerini durduracağı iddialarını yalanlayan Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in dün yaptığı görüşmede bu durumun netleştirildiğini bildirdi.
Rusya'nın charter seferlerini durduracağı iddialarını yalanlayan Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in dün yaptığı görüşmede bu durumun netleştirildiğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
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