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Görüşmeden detaylar NEW YORK - Resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği'nde görüştü.
Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide Ile Görüştü - New
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Görüşmeden detaylar NEW YORK - Resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği'nde görüştü.
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