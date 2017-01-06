TÜMÜ
Haberler Search
Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide Ile Görüştü - New

Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide Ile Görüştü - New

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Görüşmeden detaylar NEW YORK - Resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği'nde görüştü.

Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide Ile Görüştü - New

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Görüşmeden detaylar NEW YORK - Resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği'nde görüştü.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads