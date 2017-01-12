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Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres Ile Görüştü

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres Ile Görüştü

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : -Dışişleri Çavuşoğlu ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tokalaşması -Heyetler arası görüşme Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres Ile Görüştü

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
-Dışişleri Çavuşoğlu ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tokalaşması
-Heyetler arası görüşme Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

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