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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi ve açıklamaları CENEVRE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde yapılan Kıbrıs Konferansı sonrasında basın toplantısı düzenledi. (2)
Çavuşoğlu: 'Bakanlar Olarak Toplantımız Bitti, 18 Ocak'ta Yardımcılarımız Teknik Konuları Görüşmek...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi ve açıklamaları CENEVRE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde yapılan Kıbrıs Konferansı sonrasında basın toplantısı düzenledi.
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