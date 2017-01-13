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Çavuşoğlu: 'Bakanlar Olarak Toplantımız Bitti, 18 Ocak'ta Yardımcılarımız Teknik Konuları Görüşmek...

Çavuşoğlu: 'Bakanlar Olarak Toplantımız Bitti, 18 Ocak'ta Yardımcılarımız Teknik Konuları Görüşmek...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi ve açıklamaları CENEVRE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde yapılan Kıbrıs Konferansı sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu: 'Bakanlar Olarak Toplantımız Bitti, 18 Ocak'ta Yardımcılarımız Teknik Konuları Görüşmek...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi ve açıklamaları CENEVRE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde yapılan Kıbrıs Konferansı sonrasında basın toplantısı düzenledi. (2)

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