Çavuşoğlu: Avrupalı Bakanlara 'Aptalca Hareketleriniz Bize Oy Getirdi' Dedim (3)
EĞİRDİR'DE TOPLANTIYA KATILDIDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Isparta'daki programın ardından Eğirdir İlçesi'ne geçerek Memur-Sen tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.
EĞİRDİR'DE TOPLANTIYA KATILDI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Isparta'daki programın ardından Eğirdir İlçesi'ne geçerek Memur-Sen tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Bakan Çavuşoğlu'na, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve Ak Parti Isparta Milletvekili Sait Yüce ile Ak Parti İl Başkanı Osman Zabun eşlik etti.
'LANET OLSUN BUNLARA'
Bakan Çavuşoğlu toplantıdaki konuşmasında Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silahla yapılan saldırıya tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Bugün Suriye'de hain Esad rejimi kimyasal silah kullanarak körpecik çocukları ve kadınları katletti. Kaç kez kırmızı çizgiyi aştı. İnsanları hastanelerinde, okullarda, çocukları, kadınları hiç acımadan öldürdü. 1 milyona yakın insanı öldürdü. Lanet olsun bunlara ve bunları destekleyenlere. Ama biz Suriye'de barış ve adalet için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
'KILIÇDAROĞLU YALAN MAKİNESİ'
Referandum sürecine değinerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde de bulunan Çavuşoğlu, "Şimdi Kılıçdaroğlu'na bakıyorsunuz yalan makinesi mübarek. Bir gün yalan bulamaz, doğruyu mu söyler diye bekliyoruz. Anayasa paketini de okumamış, 'farklı farklı partilerden olursa kriz olur' dedi. İki grup bu referandum sürecinde 'evet' oylarını artırdı. Birincisi başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'liler, ikincisi Avrupalılar var ya onlar" diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra anayasada 18 maddelik değişikliğin gerekçelerini salonda bulunanlara anlattı.