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Çavuşoğlu: "Astana Sürecinin Başarılı Olabilmesi Için, Varılan Mutabakata Herkesin Uyması...

Çavuşoğlu: "Astana Sürecinin Başarılı Olabilmesi Için, Varılan Mutabakata Herkesin Uyması...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

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