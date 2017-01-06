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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.
Çavuşoğlu: "Astana Sürecinin Başarılı Olabilmesi Için, Varılan Mutabakata Herkesin Uyması...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.
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