Çavuşoğlu: 'Antalya'da Yüzde 50'nin Çok Üstünde Bir 'Evet' Oyu Alacağız'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda gazetecilerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı. Antalya'daki halk oylaması çalışmalarına değinen Çavuşoğlu: "Antalya'da Evet verenlerde inanılmaz bir coşku var. Hiç bu kadar heyecanı Antalya'da görmedim. Gece 1'de 1 buçukta Kaş'a varıyorsunuz, tüm Kaş ayakta: Gençler, kadınlar. Kumluca'da yaptığımız mitingde, bundan bir ay önceydi, 10 bine yakın insan vardı. Caddeler taşmıştı. Özellikle tereddütlü kesimlerle yaptığımız toplantılarda iyi neticeler alıyoruz, güveni veriyoruz, doğruyu anlatıyoruz. Antalya'da da inşallah yüzde 50'nin çok üstünde bir "Evet" oyu alacağız." dedi.