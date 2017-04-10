Çavuşoğlu, Amerikalı Mevkidaşı Tillerson ile Telefonda Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, Amerikalı Mevkidaşı Tillerson ile Telefonda Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Antalya'da bulunan Çavuşoğlu ile Tillerson'ın görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler, DEAŞ'la mücadele konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca Beşşar Esed'in durumu ve Suriye'de siyasi çözüm konuları masaya yatırıldı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Rex Tillerson, Beşşar Esad, Beşşar Esed, Beşar Esed, Beşer Esad, Beşar Esad, Diplomat, Antalya, Surıye, Suriye
sponsored ads