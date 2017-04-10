Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Çavuşoğlu, Amerikalı Mevkidaşı ile Görüştü
Ara
BİST 90.860 %2,67
DOLAR 3,7339 %0,09
EURO 3,9535 %0,71
PARİTE 1,0585 %-0,05
ALTIN 150,41 %0,00
FAİZ 11,44 %-0,35
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Çavuşoğlu, Amerikalı Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Tillerson ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, Amerikalı Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Tillerson ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele aldı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Surıye, Suriye