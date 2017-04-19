Çavuşoğlu, Alman ve İtalyan Mevkidaşlarıyla Telefonda Görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ve İtalya Dışişleri Bakanı Alfano ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ve İtalya Dışişleri Bakanı Alfano ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com
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