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Çavuşoğlu, Alman ve İtalyan Mevkidaşlarıyla Telefonda Görüştü
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Çavuşoğlu, Alman ve İtalyan Mevkidaşlarıyla Telefonda Görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ve İtalya Dışişleri Bakanı Alfano ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Alman ve İtalyan Mevkidaşlarıyla Telefonda Görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ve İtalya Dışişleri Bakanı Alfano ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Kaynak: Dunya.com

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