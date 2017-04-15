Çavuşoğlu: Alman Alternatif Parti, İstanbul'da Miting Yapacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın seçim döneminde kendilerini engellediğini hatırlatarak, "Almanya'dan seçim çalışması için Alternatif Parti Türkiye'ye gelecek. Biz onlara, en iyi, en büyük miting alanını vereceğiz, Yenikapı'yı vereceğiz, buyur doldur diyeceğiz. Denize nazır, 5 milyon kişilik, hayırlı olsun, yapsın. Biz demokrasi ve özgürlükleri savunuyoruz" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, referandum çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yarın gerçekleştirilecek referandum için son mitingini Antalya'nın doğusundaki son ilçesi Gazipaşa'da yapan Çavuşoğlu, ilçe meydanında vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara müjdeler veren Çavuşoğlu, havalimanına modern bir terminal binası yapacaklarını söyledi. Çavuşoğlu, "İlk defa Rusya ve Ukrayna'dan uçaklar Gazipaşa'ya inecek. Gazipaşa'nın turizmini geliştirmemiz lazım. Gazipaşa'ya uçakla gelecek turistler sahillerde inşa edilecek otellerde tatilini geçirecek, esnafımız kazanacak. Birçok kardeşim de otellerde iş bulacak. Gazipaşa tarımda nasıl ön planda ise turizmde de ön plana çıkacak. Gazipaşa'da üretilen ürünlerin önündeki engellerin kaldırılması için de çalışıyoruz. Rusya'nın bazı tarım ürünlerine yönelik koyduğu engelleri tamamen kaldırılmasını sağlayacağız" diye konuştu.



Vatandaşlara doğalgaz müjdesi de veren Çavuşoğlu, "Antalya'nın beş ilçesine doğalgaz gelecek. Bu ilçelerden bir tanesi de Gazipaşa olacak. Soğuk havalarda seralardaki ürünler güven içinde büyüyecek" dedi.



ALMAN PARTİ TÜRKİYE'DE MİTİNG YAPABİLECEK



Hollanda ve Almanya ile yaşanan krizi de değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da gezdiği sırada Hollandalı bir kadının yanına gelerek, "Kusura bakmayın" dediğini ve ağladığını belirterek, "Ben de duygulandım. Hollanda vatandaşlarının suçu yok ki" dedi.



Almanya'dan seçim çalışması için Alternatif Parti'nin Türkiye'ye geleceğini açıklayan Çavuşoğlu, "En iyi en büyük miting alanını vereceğiz, Yenikapı'yı vereceğiz, buyur doldur diyeceğiz. Denize nazır, 5 milyon kişilik, hayırlı olsun, yapsın. Biz demokrasi ve özgürlükleri savunuyoruz. Ben birçok Dışişleri Bakanı dostuma gelin Alanya'da çok sayıda vatandaşınız var, kampanya zamanı gelin çalışın, hem dinlenin hem oy toplayın diyoruz. Biz hoşgörü içindeyiz. Bunlar ise ne kadar terörist varsa sahip çıkıyorlar, çünkü bunları kullanıyorlar" diye konuştu.



MHP'DEKİ HAYIRCILARA SESLENDİ



Bakan Çavuşoğlu, anayasa değişikliği paketini MHP ile birlikte hazırladıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:



"MHP'nin içinde Devlet Bahçeli'ye küsmüş hayır diyeceğim diyenler var. Kongrede partiyi ele geçirememiş. Kardeşim bu parti içi meselesi, bu mesele Türkiye ve bayrak meselesi. Nefsine yenilme, sen ülkücüsün dağdakiyle aynı safta olma. Başkanlık sistemininin kitabını en çok Alparslan Türkeş yazdı. Türkeş'in kemiklerini sızlatma, milliyetçi nefsine yenilmez."



- Antalya