Çavuşoğlu: ABD'nin Suriye'ye Müdahalesini Destekliyoruz (2) - Yeniden

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'ye müdahalesiyle ilgili "Yerinde buluyoruz ve destekliyoruz" dedi. Esad'sız bir geçiş hükümeti kurulması gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Geçiş hükümeti olmuyor ve insanlık suçu işlemeye devam ediyorsa, o zaman bu kişinin uzaklaştırılması için hangi adımlar gerekiyorsa bunları oturup değerlendirerek karar vermemiz lazım" diye konuştu.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki muhtarlarla, Türkler mahallesindeki Haydarpaşa Oteli'nde bir araya geldi. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'ye müdahalesini değerlendirdi. Çavuşoğlu, "Suriye rejimi defalarca kimyasal silah kullandı. Kimyasal silahların önlenmesi amacıyla birçok kurumla çok çalışma yapıldı. Kimyasal silahların tamamını teslim ettiklerini söylediler. Bunun gerçek olmadığı da ortaya çıkıyor. Suriye rejiminin işlediği bu savaş ve insanlık suçundan dolayı daha önce hesap vermesi gerekiyordu. Ama bu hesap sorulmadığı için bu rejim insanları sadece kimyasal silahlarla değil, varil bombaları, açlığa terk etme gibi yöntemlerle 1 milyona yakın insanı öldürdü. En son tekrar sivillere yönelik kimyasal silah kullandı. Bunun hesabını vermesi gerekiyor. Aynı suçların tekrar edilmemesi için hem hukuk önünde hesap vermeli, hem de ellerindeki bu imkanlar yok edilmeli. ABD'nin bu müdahalesini yerinde buluyoruz ve destekliyoruz" diye konuştu.



LAVROV İLE GÖRÜŞECEK



Esad rejimini destekleyenlere de seslenen Bakan Çavuşoğlu, "Diyoruz ki gelin Suriye'nin milli birliğini, bütünlüğünü sağlayalım. Ateşkesi tesis edelim. Siyasi çözüme odaklanalım. Bir kişinin arkasında durmayalım. Hele bu kişi zalim ve kimyasal silah kullanabiliyorsa bu kişileri meşrulaştırmamamız lazım. Destek veren ülkelere çağrımız budur. Bundan sonra atacağımız adımları iyi koordine etmemiz lazım. Dün Alman ve Fransa Dışişleri Bakanları ile görüştüm. Bugün İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüşeceğim. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşmek için talepte bulunduk. Tillerson ile görüşmek için temasa geçtik" diye konuştu.



BUNDAN SONRA



İnsanlık suçlarının göç dalgaları yaratabileceğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"Suriye içinde yerinden edilmiş insanların sayısı çoktur, nerelere yerleştirilecek? Suriye içinde güvenli bölgeler her zamankinden daha fazla önemli hale geldi. Bu güvenli bölgeleri genişletmemiz lazım. Evlerini terk edenleri güvenli bölgelerde barındırmamız lazım. Türkiye olarak sadece ülkemiz içinde değil, Suriye içinde de bu insanların hayat şartlarını iyileştirmek ve insani yardımları ulaştırmak için çaba sarf ettik. Uluslararası örgütlere her türlü desteği verdik. Bundan sonra bunu daha iyi koordine etmemiz lazım. Bunun için de diplomasi çalışmalarımı yoğunlaştıracağız."



ORTAK OPERASYON VAR MI?



"Ortak bir operasyon söz konusu olur mu" sorusuna Çavuşoğlu, "Bunları planlamak lazım. Bu rejimi bir an önce Suriye'nin başından uzaklaştırmak lazım. Bunun en güzel yöntemi geçiş sürecine başlamak lazım. Bir geçiş hükümeti kurmak lazım. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2354 numaralı kararına baktığımız zaman burada net şekilde görüyoruz. Esad'sız bir geçiş hükümeti kurulmalı. Siyasi çözüm gerekli, bu rejimin bir an önce uzaklaştırılması lazım. Kendisi uzaklaşmak istemiyor. Geçiş hükümeti olmuyor ve insanlık suçu işlemeye devam ediyorsa, o zaman bu kişinin uzaklaştırılması için hangi adımlar gerekiyorsa bunları oturup değerlendirerek karar vermemiz lazım. Türkiye olarak Suriye'de siyasi bir çözüm için herkesten fazla gayret sarf ettik" dedi.



ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ



Çavuşoğlu, "Ateşkesin Halep dışına yayılması da Türkiye'nin diğer ülkelerle olan çabaları sonucudur. Biz bu çabalarımızı sürdüreceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü milli birlik ve beraberliğini sağlamamız lazım. Aynı zamanda DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele etmemiz lazım ki Esad ile DEAŞ arasında tercih yapılmak zorundaymış gibi bir hava esmesin. Zaten terör olduğu yerde birlik beraberlik olmaz" diye konuştu.



OPERASYON ÖNCESİ BİLGİ VERİLDİ



"Operasyon öncesi size bilgi verildi mi" sorusunu ise Çavuşoğlu şöyle yanıtladı:



"Tabi, burada koalisyona bilgi verildi. Her şeyden önce koalisyonda bilgi paylaşımı oluyor. Bu konuda bir sıkıntı yok. ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, müsteşarımız Ümit Bey ile temasa geçti. Bunda bir sıkıntı yok, esas bundan sonrasını nasıl koordine edebiliriz birlikte değerlendirmemiz lazım."



