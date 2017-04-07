Çavuşoğlu: ABD'nin Suriye'ye Müdahalesini Destekliyoruz (2)

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'ye müdahalesiyle ilgili "Yerinde buluyoruz ve destekliyoruz" dedi.



Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, referandum çalışması için bulunduğu Antalya'nın Alanya İlçesi'nde gazetecilere açıklamada bulundu. ABD'nin Suriye'nin askeri üssüne yönelik saldırısını değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi:



"Suriye rejimi çok defa kimyasal silah kullandı. Daha önce kimyasal silahların önlenmesi amacıyla birçok örgütle çalışmalar yapıldı. Kimyasal silahların tamamını teslim ettiklerini söylediler. Bunun gerçek olmadığı ortaya çıktı. Suriye rejiminin işlediği bu insanlık suçundan daha önce hesap vermesi gerekiyordu. Ama bu hesap sorulmadığı için bu rejim sadece kimyasal silahlarla değil, varil bombaları gibi birçok yöntemle insanları öldürdü. En son tekrar kimyasal silah kullandı. Hem de sivillere yönelik kullandı. Bunun hesabını vermesi gerekiyordu. Bundan sonra aynı suçların tekrar edilmemesi için hem hukuk önünde hesap vermeli, hem de ellerindeki bu tür imkanlar yok edilmeli. ABD'nin bu müdahalesini yerinde buluyoruz ve destekliyoruz." - Antalya