Çavuşoğlu, ABD'de Guterres ile Suriye'yi Görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın ABD'ye gidiyor. Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile Suriye konusunu görüşecek.
BM GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞECEK
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek üzere New York'a gidecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla görevini devralmış olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek üzere 5 Ocak 2017 tarihinde New York'u ziyaret edecektir" denildi.
Açıklamada, ziyaret vesilesiyle Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres'in güncel, bölgesel ve uluslararası meseleleri ele alacakları belirtildi.