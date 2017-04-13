Çavuşoğlu'dan Vize Açıklaması: AB'ye Son Teklifimizi Haziran'da Yapacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vize muafiyeti konusunda açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği'ne Geri Kabul Anlaşması çerçevesinde vize muafiyeti konusunda son teklifimizi Haziran'da yapacağız" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

VİZE MUAFİYETİ

"AB ile vize sorununu çözmek istiyoruz. Bu vize serbestisini de almamız lazım. En son imzaladığımız göç anlaşmasının bir parçasıdır.

KIBRIS SORUNU

"Kıbrıs sorununu çözmek için samimi çaba sarf ediyoruz ama özellikle seçim atmosferinde Rum tarafında samimi bir çaba görmüyoruz. Rum tarafının özellikle Kıbrıs etrafındaki doğal gaz ve petrol rezervleri konusunda tek taraflı attığı adımları doğru bulmuyoruz. Bu konuda uyarılarımıza rağmen maalesef geri adım olmadığı için şimdi Türkiye olarak da bazı adımları atacağız."

RUSYA'YA HEYET GİDECEK

"Önümüzdeki hafta Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in başkanlığında bir heyet Moskova'ya gidecek. Rus muhataplarımızla oturup konuşacağız, tüm engelleri kaldırmak için inşallah bir mutabakatı sağlarız."