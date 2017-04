Çavuşoğlu: "Ab'nin Ilgili Kurumlarında Bu Anlaşmanın Güncellenmesi Için Kararlar Alındı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB'nin ilgili kurumlarında bu anlaşmanın (Gümrük Birliği) güncellenmesi için kararlar alındı. 3 tur görüşmeler yapıldı. 16 Nisan'dan sonra 4'üncü müzakere turunu gerçekleştireceğiz. Her iki tarafta net kararlılık var. İnşallah AB ile Gümrük Birliği Anlaşması'nı güncelleyeceğiz." dedi.



Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) tarafından düzenlenen, "İhracatın Yıldızları 2016 Ödül Töreni" ile geçen yıl Antalya, Isparta ve Burdur'da 21 farklı kategoride ihracat yapan başarılı firmalar ödüllendirildi.



Akra Barut Otel'de düzenlenen törene katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bölgenin ve ülkenin ihracatına katkı sağlayan tüm iş adamlarını tebrik ettiğini ve şükranlarını sunduğunu bildirdi.



İhracatın artması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gece-gündüz çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, önümüzdeki yıllarda hedeflere ulaşmak için tüm imkanları seferber etmeye devam edeceklerini belirtti.



Türkiye'nin 15 yılda yaklaşık 35 milyar dolarlık ihracattan 172 milyar dolarlık ihracata kadar çıktığını, şu anda da yaklaşık 150 milyar dolar civarında yıllık ihracat bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin potansiyelinin ortada olduğunu, 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için var güçleriyle çalışacaklarını vurguladı.



Dünyanın her yerinde açılım politikalarını ekonomik iş birliğine dönüştürdüklerini kaydeden Çavuşoğlu, Afrika açılımının bugün ortaklık politikasına dönüştüğünü ve bölgeye 15 yıl önce 2,9 milyar dolar düzeyinde olan ticaret hacminin 2 yıl önce 23 milyar dolara kadar ulaştığını, Latin Amerika'ya ise 15 yıl önce 800 milyon dolar civarında olan ticaret hacminin de 8 milyar dolar civarına çıktığını bildirdi.



Ekonominin nereden nereye gittiğini de takip ettiklerini belirten Çavuşoğlu, bugün bakıldığı zaman ekonominin gücünün 140 kilometre hızla batıdan doğuya gittiğinin görüldüğünü aktardı.



Vize serbestisi



İş adamlarının seyahatinin önündeki engelleri kaldırmak için yıllardır birçok ülke ile vize serbestisi anlaşmaları imzalandığını, Gürcistan ve Ukrayna ile pasaportsuz kimlikle seyahatin önünü açtıklarını anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Vize serbestisi anlaşmasını AB ile de uygulamak için çabalarımızı sürdürüyoruz. 16 Nisan'dan sonra son teklifimizi ileteceğiz. 3 anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili artık nihai kararları vermemiz lazım, Göç Anlaşması, Geri Kabul Anlaşması ve Vize Serbestisi Anlaşması." diye konuştu.



Ticaretin gelişmesi için ülkelerle veya bölgesel örgütlerle ikili serbest ticaret anlaşmaları veya tercihli ticaret anlaşmaları imzalandığını belirten Çavuşoğlu, AB ile de Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesini tamamlamak istediklerini ifade etti.



Bakan Çavuşoğlu, "AB'nin ilgili kurumlarında bu anlaşmanın güncellenmesi için kararlar alındı. 3 tur görüşmeler yapıldı. 16 Nisan'dan sonra 4'üncü müzakere turunu gerçekleştireceğiz. Her iki tarafta net kararlılık var. İnşallah AB ile Gümrük Birliği Anlaşmasını güncelleyeceğiz." dedi.



Büyükelçilere talimat



İhracatı artırmak, ekonomik ilişkileri geliştirmenin en önemli görevlerinden biri olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"Bizim tüm büyükelçiliklere ve başkonsolosluklara net bir talimatımız var, o ülkede ya da şehirde ekonomi veya ticaret müşavirimiz olsun olmasın bir ekonomi müşaviri gibi çalışacaksınız. İş adamlarımızı havalimanından karşılayacaksınız, iş adamlarımızla birlikte tüm görüşmelere katılacaksınız, gerekirse pazarlıklara da katılacaksınız. İş adamlarımızın işinde adeta profesyonel bir iş takipçisi gibi hareket edeceksiniz, önündeki engelleri aşacaksınız, bir sıkıntı olduğu zaman da bize haber edeceksiniz. Birçok yerde gerçekten iş adamlarımız ve büyükelçilerimiz arasında birlikte çalışma anlayışı giderek güçleniyor. Biz de sizlerle iş birliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bazı başkentlerde ve büyük şehirlerde ticaret müşavirliklerinde eksiklikler vardı, Ekonomi Bakanlığı ile birlikte bu açığı kapatmak için atamaları da başlattık."



Bütün ülkelerle ilişkileri geliştirmeye çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, Irak hükümetiyle ilişkileri de tekrar yoluna koyduklarını, var olan anlaşmazlıkları diplomasiyi işleterek aşma kararlılığı bulunduğunu bildirdi.



Antalya'dan doğrudan uçuşlar artacak



Ticaretin, turizmin gelişmesi için ulaşımın önemine değinen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Antalya'dan değişik ülkelere doğrudan uçuşların başlatılması için sadece THY ile değil Atlas Global ve diğer özel şirketlerle çalışıyoruz. Bu sene bazı şehirlere, özellikle Körfez bölgesindeki ülkeler, Ukrayna ve Rusya'nın değişik şehirlerine doğrudan uçuşlarımızı da inşallah başlatacağız." dedi.



Çavuşoğlu, THY'nin doğrudan uçuş konusunda daha kararlı olması gerektiğini, Moskova'dan olduğu gibi Kiev'den uçuşların başlatılması için Ukrayna'dan ciddi talep geldiğini aktardı.



"Uçaklarımız burada yatmasın, gitsin gelsin" diyen Çavuşoğlu, Antalya'nın yurt dışına açılan bir havalimanı şekline dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.



Geçen yıl ihracat artan ülkelerde en fazla İngiltere ve İran'ın dikkat çektiğini kaydeden Çavuşoğlu, İngiltere'nin AB'den çıkarken AB üyesi olmayan müttefikleriyle tüm ilişkilerini daha da güçlendirmek istediğini, kendilerinin de bu anlayış içinde bulunduklarını bildirdi.



Bakan Çavuşoğlu, atılan adımların ve bazı engellerin kaldırılmasının İran'a olan ihracatın ciddi şekilde artmasına neden olduğunu kaydetti.



Rusya ile ilişkiler normalleşirken, bazı tarım ürünlerindeki yasakların ise devam ettiğini anımsatan Çavuşoğlu, "18 Nisan'da Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek'in başkanlığında bir heyetimiz Moskova'ya gidecek. Rus dostlarımızın daveti üzerine. Umarım bu görüşmede bu engelleri aşmış oluruz, yaş meyve ve sebze önündeki kısıtlamalar da kalkar." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin önemli halk oylaması öncesinde bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin istikrarlı ve güven içinde bir ülke olması için çalıştıklarını sözlerine ekledi.