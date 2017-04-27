Çavuşoğlu, AB'nin Davet Ettiği 'Gymnich Toplantısı'na Katılacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile AB Dönem Başkanı Malta'nın Dışişleri Bakanı George Vella'nın daveti üzerine Malta'da 28 Nisan günü AB üyesi ve adayı ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımlarıyla düzenlenecek gayriresmi nitelikteki toplantıya katılacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Gymnich toplantıları' adıyla bilinen toplantı formatının, dış politika gelişmeleri hakkında gayriresmi fikir teatisine imkan tanıdığı belirtildi. Toplantıda, ayrıca bölgesel ve küresel güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü de ifade edildi. - Ankara