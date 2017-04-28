Çavuşoğlu: AB Liderleri Referandum Konusunda Hatalarını Anladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı için gittiği Malta'da açıklamalarda bulundu.

"AB LİDERLERİ ARTIK HATALARINI ANLADI"

Mevlüt Çavuşoğlu, referandum sürecinde Avrupa Birliği'nin yaptığı hataları toplantıda açık açık söylediğini belirterek "AB liderleri artık hatalarını anladı, Türkiye'yle ilişkileri nasıl düzeltebiliriz diye sormaya başladılar. Biz de onlara açık açık hatalarını söyledik" dedi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ NASIL DÜZELTECEKLERİNİ SORUYORLAR"

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Türkiye'ye karşı uygulanan çifte standartları tek tek söyledik. Sonuçta Türkiye'nin Avrupa için önemini vurguladık. 'Bizimle işbirliği yapacaksanız, diyalog içinde olacaksanız, çifte standarttan uzak olun, açık ve samimi olun' dedik. Artık hatalarını anlamaya başlamışlar. Türkiye ile ilişkilerini nasıl düzelteceklerini soruyorlar. Türkiye her fasılı açmaya hazır. Bizim problemimiz teknik değil. "