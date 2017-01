Bakan Çavuşoğlu: AB'nin bir karar vermesi lazım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkileri hakkında, "AB ile maalesef bir güven bunalımı var. Ama şu anda her şey ortada. Bu konuda esasen AB'nin bir karar vermesi lazım. Bize de dürüst davranması lazım. Bizim beklentimiz bu. Dürüst olalım birbirimize. Ne istiyorsak söyleyelim, istiyorsak da istemiyorsak da. Ondan sonra herkes yoluna devam eder." dedi.



Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.



"ABD'nin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı, yeni bir soğuk savaş başlangıcı mı yorumlarına neden oldu.Yeni bir soğuk savaşa mı giriyoruz, taktiksel hamleler mi? ABD-Rusya ilişkilerinin bu gerilimli seyri Obama yönetimi ile mi sınırlı olur yoksa Trump yönetime geldikten sonra bir değişiklik görülebilir mi?" sorusuna Çavuşoğlu, ABD'nin Rus diplomatları sınır dışı etme kararının ardından soğuk savaş dönemine girmek istemediklerini belirttiklerini ve bugün de aynı düşünceye sahip olduklarını ifade etti.



ABD'nin kararına karşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapıcı ve ılımlı yaklaşımının, bu endişelerin ortadan kalkmasına sebep olduğunu anlatan Çavuşoğlu, Putin'in 35 ABD'li diplomata gönderdiği yılbaşı etkinliği davetinin olumlu bir adım olduğunu vurguladı.



Çavuşoğlu, ABD ve Rusya'nın, Türkiye için stratejik ortak olduğunu dile getirerek, farklı birtakım sorunlar olmasına rağmen Türkiye'nin kazan kazan formülüyle iki ülkeyle de ilişkilerin geliştirilmesi için çaba sarf ettiğini belirtti.



ABD ve Rusya arasındaki gerginliğin hiç kimseye faydası olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, dünyada çok fazla sorunun bulunduğunu, bu sorunların çözülmesi için iki ülkeye de ihtiyaç olduğunu kaydetti.



Yeniden bir kamplaşma ve soğuk savaş belirtileri üzerinde durmak yerine, ABD ve Rusya'nın işbirliği ve var olan sorunları çözmeye yönelik çalışmalar üzerinde durması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin dengeli bir şekilde iki ülkeyle de ilişkilerini daha fazla geliştirmeyi istediğini belirtti.



- "AB ile maalesef bir güven bunalımı var"



Türkiye ile AB ilişkilerini değerlendiren Çavuşoğlu "Hiçbir ülkeyle veya kurumla ilişkilerimizi gergin bir şekilde yürütmek istemeyiz. Ama yanlış olan konularda düşüncelerimizi net bir şekilde söylüyoruz." ifadelerini kullandı.



AB liderlerine ve kurumlarına Türkiye'ye yaklaşımlarının doğru olmadığını aktardıklarını söyleyen Çavuşoğlu, bunu her fırsatta vurguladıklarını dile getirdi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Son zamanlarda Türkiye'yi kaybetme kaygısıyla AB'nin yaklaşımlarında bir değişiklik olduğunu görüyoruz. Örneğin son Dışişleri Bakanları Toplantısında Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz,Türkiye'ye karşı tutumunda tek başına kalmıştı. AB ile ilişkilerimizi niye kötü bir çizgide götürelim? Bize ne faydası var?" değerlendirmesinde bulundu.



AB'nin çifte standartlarından ve tepeden bakan tutumundan dolayı hayal kırıklıkları ve güven bunalımı olduğunu belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin ise bugüne kadar AB'ye verdiği sözleri hep tuttuğuna dikkati çekti. Çavuşoğlu, "AB vize serbestisini terör ile ilgili kanunlara bağlarsa o zaman bu gerginlikler devam eder." diyerek, AB'nin dayatma yapmaması durumunda işlerin yoluna gireceğini ifade etti.



AB ile Türkiye arasında 18 Mart'ta yapılan anlaşmanın yükümlülüklerini AB'nin de yerine getirmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, "3 milyar avro konusunda gecikme halen devam ediyor. 2016 sonu itibarıyla bitmesi gerekiyordu." şeklinde konuştu. Bakan Çavuşoğlu, şu ana kadar 700 milyon avroluk yardımın geldiğini, bunun yanlış olduğunu ifade etti.



Çavuşoğlu, 18 Mart anlaşmasına göre yeni fasılların da açılması gerektiğini, en son Avusturya'nın da engellemesiyle yeni fasıl açılıp açılmayacağının belirsizliğini koruduğunu belirterek, "Anlaşmayı uygulamak istemiyorsanız söyleyin. Geri kabulü, 18 Mart anlaşmasını, vize serbestisini, hepsini birden kaldıralım." ifadelerini kullandı.



Kaçak göçün azaldığı noktada AB ile gönüllü yeniden yerleşimin başlaması konusunda da daha önceden anlaşıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, bunun da başlamadığını kaydetti.



Çavuşoğlu, AB'nin 15 Temmuz darbe gecesinden sonra sergilediği tutumdan ve yıllardır uygulanan çifte standartlardan ötürü şu an Türk halkının AB sürecine olan desteğinin oldukça düşük olduğuna dikkati çekti. "Bu, Türk halkının AB'ye güvenmediğini gösteriyor." diyen Çavuşoğlu, kendileri iktidara geldiğinde bu desteğin yüzde 80 civarında olduğunu hatırlattı.



AB liderlerinin, ülkelerindeki Türkiye ve İslam karşıtlığını da yönetmeyi başarmaları gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, basına "Türkiye'ye karşı neden bu kadar negatifsiniz?" diye sorduklarında "Siyasiler bizi böyle yönlendiriyor" cevabı aldıklarını dile getirdi. Çavuşoğlu, aynı soruyu siyasilere sorduklarında ise "Bizde yok ama basın halkı etkiliyor" cevabı aldıklarını söyledi.