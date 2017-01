Çavuşoğlu Aa Editör Masası'na Konuk Oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "PYD/YPG'li unsurların Münbiç'te olduğunu biliyoruz. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın da (Obama'ya) söylediği gibi. Obama, bu unsurların Fırat'ın doğusuna gitmesi gerektiği konusunda bizimle hemfikir olduğunu söyledi." dedi.



Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Çavuşoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Çavuşoğlu, Münbiç'teki PKK varlığına ilişkin, Amerikalılarla oluşturulan ortak heyet çalışmasından sonuç alınıp alınmadığı, buradaki sürecin nasıl devam edeceği sorusuna ortak bir heyetin gönderildiği fakat bunun kendilerini tatmin etmediği yanıtını verdi. Gönderilen heyetin tek bir faydasının olduğunu belirten Çavuşoğlu, bunun da Münbiç'te görüşülen herkesin buranın Münbiçlilerin olduğunu ve böylelikle bunların dışındakilerin Münbiç'ten ayrılması gerektiğinin vurgulandığını kaydetti.



Türkiye'nin Cerablus'u Cerabluslulara teslim ettiğini ve El Bab'ı ise El Bablıların yöneteceğini söyleyen Çavuşoğlu, buraların söz konusu şehirlerde yaşayanlara teslim edilmediği takdirde YPG ve PKK'lıların etnik temizlik yaptığını söyledi.



Çavuşoğlu, YPG'li unsurların hala Münbiç'te olduğunu bildiklerini belirterek, bunu da her defasında ABD'den muhataplarına hiç çekinmeden söylediklerini ifade etti. Çavuşoğlu, "PYD/YPG'li unsurların Münbiç'te olduğunu biliyoruz. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın da (Obama'ya) söylediği gibi. Obama, bu unsurların Fırat'ın doğusuna gitmesi gerektiği konusunda bizimle hemfikir olduğunu söyledi." dedi. Çavuşoğlu, ABD'nin başından beri hemfikir olduğunu fakat şu ana kadar sözünü tutamadığını ya da tutmak istemediğini belirtti.



Türkiye ve ABD'nin farklı düşündüğü birtakım konularda yeni yönetimle herhangi bir köklü değişiklik olup olmayacağı sorusu üzerine Çavuşoğlu, "ABD bizim için çok önemli bir müttefik. Her alanda işbirliğimiz var. Ama bir gerçek var şu anda; güven bunalımı." ifadesini kullandı.



Bakan Çavuşoğlu, güven bunalımının birtakım sebepleri olduğunu söyleyerek, ABD'nin Münbiç'te verdiği sözü tutmadığını ve YPG'ye silah verdiğini kaydetti. ABD'nin silah vererek, müttefikini bir terör örgütüne tercih ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, bu silahlarında PKK'nın elinde yakalandığını belirtti.



Öte yandan, El Bab operasyonunda son zamanlarda koalisyonun havadan desteğini görmediklerini anlatan Çavuşoğlu, "Halkımız da o zaman diyor ki bunları niye tutuyorsunuz İncirlik üssünde. Sadece ABD değil diğer ülkelerin uçaklarına da izin verdik ki DEAŞ'a karşı birlikte mücadele edebilelim. Bizim için en hassas olan operasyonda, DEAŞ'a karşı operasyonda hava desteği vermeyeceksen o zaman ne işe yarayacaksın?" dedi.



Çavuşoğlu, Türk halkının çok haklı sorular sorduğunu dile getirerek, halkın feraseti ve sağduyusuna inandıklarını ifade etti.



FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi



ABD'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i hala iade etmediğini ve elebaşı Gülen'in şifreli mesajlar göndererek emirler verdiğini dile getiren Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Körfez İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısında FETÖ'yü mücadele edilecek terör örgütleri listesine aldırdıklarını hatırlatarak, bu konudaki çabaların devam edeceğini vurguladı.



Bakan Çavuşoğlu, "Terörist başı oradan özgürce Türkiye'yi tehdit ediyor, talimatlar veriyor, mesajlar veriyor. Bu konularda bu yönetimin maalesef hiçbir desteğini görmedik. Bunu da açık söylüyorum görmedik. Bize diyorlar ki Türkiye'deki ABD karşıtlığına karşı pozitif mesajlar verin. Ben ne desem ne söylesem boştur." dedi.



ABD'deki yeni yönetimin FETÖ konusunda nasıl düşündüğünü bildiklerini söyleyen Çavuşoğlu, yeni yönetimle açık ve net bir şekilde ilişkilerin sürdürüleceğine inandıklarını vurgulayarak, "Kim yönetime gelirse gelsin her zaman Amerika'ya bakışımız bellidir, bizim müttefikimizdir. Birçok alanda hedeflerimiz ortaktır, işbirliğimiz var. NATO içindeyiz ama müttefikliğin gereğini her iki taraf da yapmalıdır. Yeni yönetimde de bu anlayışın olduğunu düşünüyoruz, inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Fırat Kalkanı Harekatı



Fırat Kalkanı operasyonun özellikle hava şartlarının tekrar düzelmesiyle hızlı bir şekilde ilerlemeye başladığını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz hafta on gün önce hava şartlarından dolayı operasyon yapamıyorduk. Bir gün de Rusya'nın Suriye'nin güneyindeki hava operasyonları sebebiyle olmamıştı. Ama daha sonra Rusya aktif destek vermeye başladı. Bunu gören koalisyon da sembolik olarak bir kere hava desteği verdi. El Bab'da. Bizim desteklediğimiz, karadan destek verdiğimiz Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) El Bab içinde ilerliyor. Operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor. Burada bir direnç var, onu görüyoruz. Hatta Rakka'dan da El Bab'a doğru oradaki bazı DEAŞ teröristleri gelip destek vermeye çalışıyorlar. Demek ki El Bab bunlar için önemli bir stratejik şehir."



El Bab operasyonunun DEAŞ'ın tüm Suriye ve Irak'taki direncini kırmak için önem taşıdığını belirten Çavuşoğlu, operasyonun başarıyla tamamlanacağını söyledi.



Irak ile ilişkiler



Çavuşoğlu, Irak'la ikili ilişkilere ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Musul operasyonuna katılımına ilişkin ortak bir karar alınıp alınmadığına sorusuna Türkiye'nin her şeyden önce Irak'ın istikrarına, toprak ve sınır bütünlüğüne önem verdiğini vurgulayarak şöyle yanıt verdi:



"Esasen bugün Musul operasyonuna da aktif destek veriyoruz. Bir taraftan hava desteği için her zaman hazırız. Koalisyonun içinde varız. Diğer taraftan, Başika kampı, yine Erbil'deki kamplarda eğitip donattığımız peşmerge başta olmak üzere yerel güçler, yerel güçlerin içinde herkes var. Aktif bir şekilde DEAŞ'a karşı mücadele ediyor. Ekonomik olarak da ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Siyasi ilişkilerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Bizim Irak'a, Bağdat yönetimine Kuzey Irak yönetimine karşı tutumumuz her zaman net olmuştur. Hiçbir zaman değişmemiştir."



Bazı iç sorunlar ve yanlış anlaşılmalar olsa da gerginliklerin konuşarak aşılacağı anlayışının hakim olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Biz kardeş Irak halkına gerçekten çok önem veriyoruz. Önümüzdeki süreçte ilişkilerimizin çok daha iyi ve güçlü olacağına inanıyoruz." dedi.



Rus büyükelçiye silahlı saldırı



Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmada gelinen aşamayı değerlendiren Çavuşoğlu, "Rus tarafı, bu suikastın FETÖ tarafından işlendiğine ikna oldu mu?" şeklindeki soruya, suikastı düzenleyen teröristin FETÖ ile bağlantılı olduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkladığını hatırlatarak, "Ortada belgeler, deliller var. Soruşturma sürecini zaten Türk ve Rus uzmanlar birlikte yürütüyor." yanıtını verdi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in teklifi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiç tereddüt etmeden Rus heyetin Türkiye'ye gelişini kabul ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Ertesi gün uzmanlar geldi. Kapsamlı bir şekilde bu soruşturmayı yürütüyorlar ve ortak açıklama da bu soruşturma bittikten sonra yapılır. Bizim elimizdeki bilgilere, belgelere göre bu şahıs FETÖ terör örgütüne bağlı." dedi.



Çavuşoğlu, suikastın düzenlendiği sırada İranlı ve Rus mevkidaşlarıyla Suriye konusunu görüşmek üzere Moskova'ya doğru yolda olduğunun hatırlatılması ve "Türkiye'nin herhangi bir konuda masada söyleyeceği şeyleri geri çekmesi gibi bir sonuç vermiş olabilir mi?" şeklindeki soruya, olayı uçakta giderken Başbakan Binali Yıldırım'dan öğrendiğini belirterek, "Her şeyden önce bir insan olarak çok üzüldüm." diye konuştu.



Moskova'da havaalanında, otel ve gittikleri her yerde Rusların üzüntülü olsalar da kendilerine ilgi ve sevgi gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, "İnsanların yüzünden üzüntülü olduklarını görüyoruz, biz de çok üzüldük. Gerçekten çok üzüldük. Ama başta dostum Sergey Lavrov olmak üzere tüm görüştüğüm kişiler, onlar da bizi teselli ettiler. 'Bunun gerçek sebebini biliyoruz. Ne olduğunu biliyoruz. O nedenle bunu birlikte açığa çıkaracağız' dediler. Son derece sağduyulu davrandılar. Son derece dostluk örneği gösterdiler. Bu bir terör saldırısı ve Türkiye Rusya ilişkilerine yönelik bir terör saldırısı. Buna karşı birlikte mücadele etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.



İki ülkenin birlikte başlattığı inisiyatifler ve ortaya koyduğu açıklamalar olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, böyle bir menfur olaydan dolayı görüşmelerde taviz verilmesinin söz konusu olmadığını kaydederek, "Üzüntü duyduk ama burada bir suçluluk psikolojisine de girmedik." dedi.



Büyükelçi Karlov'un suikastı nedeniyle bir dışişleri bakanı olarak kendisinin de sorumluluk hissettiğini belirten Çavuşoğlu, "Ama daha sonradan Büyükelçi Karlov'un naaşını birlikte karşıladık. Uçağa çıktık annesi ve eşi oradaydı. Eşi sık sık teşekkür etti bana. Gözleri yaşlıydı, annesi sakin oturuyordu. Eşi, sürekli teşekkür etti. Türkiye'de suikast olduktan sonra, terör saldırısı olduktan sonra bizim bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Sayın Türkeş oradaydı. Devlet kurumlarının ve bakanlarımızın, eşimin gösterdiği ilgiden sık sık teşekkür etti. Bir detayı da söyledi havaalanına gittiğimiz zaman, 'Herkesin göğsünde eşimin fotoğrafı vardı.' dedi." ifadesini kullandı.



Çavuşoğlu, iki ülke ilişkilerinin sıkıntılı olduğu dönemde sabır gösterdiğini belirterek, "Bu terör saldırısı, bu oyun daha birinci dakikasında bozuldu. Yine ortak iradeyle bozuldu." dedi.



(Bitti)