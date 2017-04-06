Çavuşoğlu: 3 Milyon Suriyeli Türkiye'ye Gelse de Hazırlığımız Var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV'de gazeteci Ahmet Yeşiltepe'nin sorularını yanıtladı.

Suriye'den gelebilecek yeni bir mülteci akını ile ilgili "3 milyon Suriyeli daha gelebilir deniyor. Türkiye bu durumda ne yapacak" sorusuna Çavuşoğlu şu cevabı verdi:

"ASTANA'NIN DA CENEVRE'NİN DE ANLAMI KALMAZ"

Biz her türlü krize hazırız. Önemli olan siyasi çözüm mü, askeri çözüm mü istendiği. İnsanları İdlib'e doğru sürüyorlar, sonra orada bombalıyorlar. Biz sivillere her zaman desteğimizi veriyoruz. Bizi esas endişelendiren, bu saldırıların devam edip etmeyeceği. Devam ederse, Astana'nın da Cenevre'nin de anlamı kalmaz. Kimyasal silahlar altında müzakere olmaz.

"3 MİLYON İNSANA BAKIYORUZ, GEREĞİNİ YAPARIZ"

Biz her türlü durma hazırız ama mesele bunu nasıl durdururuz. Her türlü hazırlığımız olur. Biz 3 milyon insana bakıyoruz, Türkiye elinden gelenin hepsini yapar. Millet de devlet de yapar.

Bu rejim durdurulmadığı ve arkasındaki güçler durdurulmadığı sürece bu devam edecek. Bizim sıkıntımız, bu savaş nasıl duracak, kimyasal silahlar nasıl engellenecek? Bizim sıkıntımız bu.