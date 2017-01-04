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AA Editör Masası
AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın sorusu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları yanıtlaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "15 Temmuz sonrasında gerçekten özellikle Batı ülkeleri çok ciddi hatalar yaptı. Bazıları, Türkiye karşıtlığı duygularla darbenin başarılı olmasını bile istedi."
Çavuşoğlu: "15 Temmuz Sonrasında Gerçekten Özellikle Batı Ülkeleri Çok Ciddi Hatalar Yaptı"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : AA Editör Masası AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın sorusu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları yanıtlaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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