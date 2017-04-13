Çavuşbaşı İmar Planları Ortak Akılla Hazırlanıyor
Beykoz Belediyesi, Çavuşbaşı bölgesi imar kararlarına altlık oluşturmak üzere düzenlediği etüt ve analiz çalışmalarının ardından derinlemesine mülakat ve beyin fırtınalarının yapıldığı “Arama Konferansı”na ev sahipliği yaptı.
Beykoz Belediyesi, Çavuşbaşı bölgesi imar kararlarına altlık oluşturmak üzere düzenlediği etüt ve analiz çalışmalarının ardından derinlemesine mülakat ve beyin fırtınalarının yapıldığı "Arama Konferansı"na ev sahipliği yaptı.
İstanbul'un en fazla 2/B arazisinin bulunduğu Beykoz'da hükumetin attığı adımla ilçe sakinlerinin mülkiyet hakkına kavuşmasının ardından ilçenin imar planlarının hazırlanması da hız kazandı.
Beykoz Belediyesi, Çavuşbaşı bölgesinde kalan beş mahallenin imar planı çalışmaları öncesinde kanaat önderleri, kamu kuruluşları, STK'lar, mesleki kuruluş temsilcileri ve akademisyenleri ortak akılda buluşturdu. Çavuşbaşı'nın geleceğini ilgilendiren imar planları için bölgeyle ilgili kanaat önderleriyle derinlemesine mülakatlar gerçekleştirildi, akabinde bütün ilgililerin katılımıyla beyin fırtınası toplantısı yapıldı.
Ortak Akıl Enstitüsü'yle birlikte düzenlenen Arama Konferansı'na, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, başkan yardımcıları, başkan danışmanları, meclis üyeleri, birim müdürleri, teknik uzman ve mühendisler katıldı.
Çalışmada Çavuşbaşı bölgesindeki sit alanı kararı, ormanla olan ilişkisi ve Elmalı Havza Koruma alanı içerisinde yer almasından ortaya çıkan sınırlandırmaların çözümü için fikir alışverişinde bulunuldu.
Arama Konferansı'na; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü, TCDD Genel Müdürlüğü, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK Mam Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, TOKİ İmar Planlama ve Kentsel Yenileme Daire Başkanlığı, olmak üzere ilgili kuruluşların yönetici, uzman ve temsilcileri davet edildi.
"İmar ve mülkiyette ortak akılla hareket ediyoruz"
Beykoz Belediyesi Başkanı Yücel Çelikbilek, "Belediye olarak mülkiyet ve imar alanında yıllardır çözülemeyen konuların üstüne gidiyoruz. Bunu yaparken ortak akılla hareket ediyoruz. Aziz ecdadımız bize istişare edin talimatı vermiş. Bunun için Çavuşbaşı konusunu çözerken tek bir yürek, tek bir vücut, tek bir hedef oluşturabilmek adına, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın teşekkürlerini ve dualarını alabilmek adına büyük bir gayret gösteriyoruz.Arama konferansı Çavuşbaşı imar planı oluşturmasına büyük katkı sağlayacaktır" dedi. - İSTANBUL