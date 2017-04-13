Oyuncu Cavit Çetin Güner Takipçilerini Önce Korkuttu Sonra Güldürdü

Diriliş Ertuğrul dizisininde 'Doğan Alp' karakterini canlandıran Cavit Çetin Güner, diziden ayrıldıktan sonra Katar'a gitti.

INSTAGRAM'DA PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF OLAY OLDU

Ünlü oyuncunun Katar'da çektirip Instagram'da paylaştığı bir fotoğraf olay oldu. Bu fotoğrafda Cavit Çetin Güner, Katar polislerinin yanında elleri kelepçeliymiş gibi duruyor.

"KATAR BANA NE KATAR DEMEYİN"

Fotoğrafı ilk kez görenler ünlü oyuncunun tutuklandığını sandı. Paylaşımın açıklamasını okuyanlar Cavit Çetin'in şaka yaptığını anladı. Paylaşımda, "Katar bana ne katar demeyin" ifadelerini kullandı.

İşte Cavit Çetin Güner'in paylaşımı:

