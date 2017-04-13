Oyuncu Cavit Çetin Güner Takipçilerini Önce Korkuttu Sonra Güldürdü
Diriliş Ertuğrul dizisinin eski oyuncusu Cavit Çetin Güner, Katar'da çektirip Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla takipçilerini önce korkuttu sonra güldürdü.
Diriliş Ertuğrul dizisininde 'Doğan Alp' karakterini canlandıran Cavit Çetin Güner, diziden ayrıldıktan sonra Katar'a gitti.
INSTAGRAM'DA PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF OLAY OLDU
Ünlü oyuncunun Katar'da çektirip Instagram'da paylaştığı bir fotoğraf olay oldu. Bu fotoğrafda Cavit Çetin Güner, Katar polislerinin yanında elleri kelepçeliymiş gibi duruyor.
Fotoğrafı ilk kez görenler ünlü oyuncunun tutuklandığını sandı. Paylaşımın açıklamasını okuyanlar Cavit Çetin'in şaka yaptığını anladı. Paylaşımda, "Katar bana ne katar demeyin" ifadelerini kullandı.
İşte Cavit Çetin Güner'in paylaşımı:
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