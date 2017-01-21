- İlhan Cavcav'ın sağlık durumu
Doktor Kadir Hatipoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Beyin kanaması geçiren Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor. Cavcav'ın tedavi gördüğü hastanede doktor Kadir Hatipoğlu, basın mensuplarına açıklama yaptı.
Cavcav'ın Doktoru Hatipoğlu: "Başkanımız Cavcav, Suni Solunum Cihazına Bağlı Şekilde Yaşamına Devam...
- İlhan Cavcav'ın sağlık durumu Doktor Kadir Hatipoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Beyin kanaması geçiren Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.
- İlhan Cavcav'ın sağlık durumu
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