Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vefat eden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav için 22-23 Ocak'ta oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını açıkladı.
TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
"Vefat eden Türk futbolunun duayen ismi Kulüpler Birliği Onursal Başkanı ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav anısına 22-23 Ocak'ta oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Dileyen kulüplerimizin futbolcuları maçlarda siyah kol bandı ile sahaya çıkabilecek.
Ayrıca, Gaziantepspor - Gençlerbirliği ve İstanbulspor - Hacettepespor karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelendi." - İSTANBUL
Cavcav İçin Saygı Duruşu Yapılacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vefat eden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav için 22-23 Ocak’ta oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vefat eden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav için 22-23 Ocak'ta oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını açıkladı.
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