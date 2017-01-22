Cavcav İçin Saygı Duruşu Yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vefat eden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav için 22-23 Ocak’ta oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

Cavcav İçin Saygı Duruşu Yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vefat eden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav için 22-23 Ocak'ta oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Vefat eden Türk futbolunun duayen ismi Kulüpler Birliği Onursal Başkanı ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav anısına 22-23 Ocak'ta oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Dileyen kulüplerimizin futbolcuları maçlarda siyah kol bandı ile sahaya çıkabilecek.

Ayrıca, Gaziantepspor - Gençlerbirliği ve İstanbulspor - Hacettepespor karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelendi." - İSTANBUL

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