Cavcav Başkan Bunu da Yaptı!

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 27 yaşındaki oyuncuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilmişti.

Brezilya basınına, Bady'nin hastanede İlhan Cavcav'ın odasında sözleşme imzaladığı görüntüler düştü. İmza için Türkiye'ye gelen Bady, Cavcav hastanede olunca isteği üzerine buraya gitti.

Konu hakkında açıklamlarda bulunan Bady, "Sıradışı bir deneyim oldu. Arabadan indiğimizde hastaneye gideceğimizi bilmiyordum, şoför söyledi. Başkan İlhan Cavcav'ın zayıf düştüğünü gördüm, ama benimle ilgili tüm bilgileri almıştı. Ben daha önce İlhan Cavcav hakkında daha önce bir şey bilmiyordum. Ankara'daki futbola hayranlığı görebiliyorsunuz, personel de beni çok iyi karşıladı" dedi.

Oyuncunun menajeri Rafael Brandino da daha önce böyle bir durumlar karşılaşmadığını ve hayrete düştüğünü kaydetti. Başkanın sağlık sorunu olduğunu bilmediklerini sözlerine ekledi.





(sporx)