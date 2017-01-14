Cavcav Bank!

Devre arasında Ahmet Çalık'ı 2.5 milyon Euro'ya Galatasaray'a; İrfan Can Kahveci'yi de 1.6 milyon Euro'ya Başakşehir'e satan İlhan Cavcav başkanlığındaki Gençlerbirliği, son altı yılda oyuncu satışlarından 20.4 milyon Euro kazandı. Başkent ekibinin son 10 yılda kazandığı gelir ise 30 milyon Euro oldu. Süper Lig'de uzun yıllardır orta sıra mücadelesi veren ancak transferde büyük fark yaratan Ankara temsilcisi, geçtiğimiz sezon oyuncu satışı yapmamış, 2014-2015 sezonunda Jimmy Durmaz ve Johan Dahlin'den toplam 2.75 milyon Euro kazanmıştı.

DÖRT BÜYÜKLERE TAM 30 FUTBOLCU SATTI



2013-2014 sezonunda Aykut Demir'i Trabzonspor'a gönderen ve 2.9 milyon Euro kazanan Gençlerbirliği, 2012- 2013 sezonunda da Soner Aydoğdu, Efe Özarslan ve Mehmet Kara transferlerinden 2.75 milyon Euro gelir elde etmişti. İlhan Cavcav, 2011-2012 sezonunda da Mustafa Pektemek ve Orhan Şam'dan 7.5 milyon Euro gelir elde etti. Deneyimli başkan 2000 yılından bu yana Beşiktaş (11), Trabzonspor (9), Fenerbahçe (8) ve G.Saray'a (2) toplamda 30 oyuncu sattı.

Kaynak: Sabah