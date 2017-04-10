Çaturoğlu Perşembe ve Çaydeğirmeni'nden Destek İstedi

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, referandum çalışmaları için Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe ve Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni Belediyesi'ne giderek ziyaretlerde bulundu.



Çaydeğirmeni Belediyesine girişte Çaturoğlu'nu, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ve Kadın Kolları Başkanı Esra Savaş çiçeklerle karşıladılar.



Belediye Başkanı Gebeş ile birlikte Belediye binasına geçen Çaturoğlu, burada Belediye Meclis üyeleri, belde başkanı ve yönetimi, kadın ve gençlik kolları ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Gebeş, Belediye çalışmaları hakkında Çaturoğlu'na bilgi verdi. Milletvekili Çaturoğlu burada yaptığı konuşmada "Sayın Başkanımız çalışkan bir kardeşimiz. Yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bizde kendisine elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. Seçimlerde hep bizim yüzümüzü güldürmüştür, oran itibarıyla ve sonuç itibariyle oyları daima artırmıştır. Biz daima çalışanın yanındayız. Yapmış olduğu güzel çalışmalarından dolayı da Belediye Başkanı Sayın Gebeş'e teşekkür ediyorum" dedi.



AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, daha sonra Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe Beldesi'nde düzenlenen salon toplantısına katıldı. Milletvekili Çaturoğlu'nu Perşembe Beldesi girişinde Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, Çaycuma SKM Başkanı Arif Sefercik, İl Genel Meclisi Üyesi Siyami Akçaalan, Çaycuma Muhtarlar Derneği Başkanı ve muhtarlar, İl ve İlçe Yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile kalabalık bir halk tarafından coşkuyla karşılandı.



Çaturoğlu: "Bu ülke en ahlaksız darbe girişimine maruz kaldı"



Çaturoğlu, yüzlerce vatandaşa hitaben yaptığı konuşmada Türkiye'nin 15 Temmuz'da en ahlaksız darbe girişimine maruz kaldığını söyledi. Çaturoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi "15 Temmuz'da FETÖ ve yandaşları tarafından savunmasız insanların üzerine kurşun ve bomba yağdırdılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi F16'larla saldırılara maruz kaldı hatta bombaladılar. Bu süreçten sonra Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Sayın Bahçeli her zamanki gibi devlet adamlığını gösterdi. İki parti arasında yapılan görüşmeler sonucunda Anayasa değişikliğinin 18 madde üzerinde anlaşmaya varıldı. Önce komisyondan daha sonra ise TBMM Genel Kurulundan geçti. Ancak sayı yetersiz olduğu için bu 18 maddenin oylaması sizin önünüze geldi. Şimdi sözde kararda milletimindir.



Değerli arkadaşlarımız 18 maddelik Anayasa değişikliği içeriğinin nelerden ibaret olduğu, niçin evet oyu verilmesi gerektiğini anlatmak için sizin huzurlarınızdayız. Bunun için gece gündüz demeden durmaksızın çalışıyoruz. Ama karşımızda bir de hayır cephesi var. Anayasa değişikliği maddelerini anlatmak yerine işin kolayına kaçıp yalan yanlış iftira dolu şeylerle Milletimizin Çaycumalıların, Perşembelilerin kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Hayır, oylarını biraz daha artırmak için çalışıyorlar. Biz de onlara diyoruz ki gelin sizde evet oyu verin. Biz adımız gibi eminiz ki inşallah yüksek bir oranda evet çıkacak, bu evet 50+1 ile sınırlı kalmasın, 55 olsun 60 olsun 70 olsun ki içerideki ve dışarıdaki Türkiye düşmanlarının, milletimizin düşmanlarının ebediyen yüzü düşsün ki bir daha bayrağımıza yan dahi bakamasınlar."



"Dedesi Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkan birisi"



CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un evet diyenlere yönelik "Denize dökeriz" sözlerine sert tepki gösteren Çaturoğlu, milletin tehdit edildiğini söyledi. Çaturoğlu konuşmasında "Birisi de çıkıyor bu ülkede evet diyenleri denize dökmekle tehdit ediyor. Sen kimsin ya. Ama öğrendik onun kim olduğunu. Kurtuluş savaşı sonrası oluşan Millet Meclisinde Milletin Müslüman olan dinini Hristiyanlığa çevirelim diye kanun teklifi veren Mahmut Esat Bozkurt'un torunuymuş. Zaten bundan da bir şey beklenemez, çünkü dedesinin torunu. Dedesi Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkan birisi. Hiçbir Perşembeli mütedeyyin kardeşimden, hiçbir Çaycumalı mütedeyyin kardeşimden, bu ülkenin ortalama değerlerine sahip partisinden böyle bir şey duyabilir misiniz? Duyamazsınız, duymanız mümkün değil. Ama bunlar birazda şak şak alkışı içerisinde aklına geleni söylemiş. Cumhurbaşkanımızın tabiriyle seni Samsun'a sokmazlar, Amasya'ya Sivas'a sokmazlar, seni Eskişehir'e Sakarya'ya sokmazlar. Ey Konya Milletvekili Sayın Bozkurt, biz 17 Nisanda buradayız. Eğer aklına eserse sende gel bizi deniz dök. Ama arkadaşlar biz kimseyi denize dökmeyeceğiz. Öyle bir niyetimiz yok. 80 milyon bizim insanımız. Evet diyende bizim, hayır diyende bizim. Bak biz anlatıyoruz. Çaycuma'nın, Perşembenin, köyünde kentinde niçin evet denmesi gerektiğini anlatıyoruz. İşin doğrularını söylüyoruz. Sizde gelin her gün yalan söyleyeceğinize, ger gün farklı iftiralar atacağınıza gelin niçin hayır denmesi gerektiğini anlatın. Benim milletim akıllıdır. Kafasından kalbinden geçeni süzer ve gider sandıkta kararını verir. Sandıktan çıkanın başımızın üstünde yeri var. Cenabı Allah'ın iradesinden sonra bir de milletin iradesi vardır. Başka güç var mıdır? Tanıyor muyuz, tanımıyoruz. Demokrasilerde de "Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir" der. Millet oyunu kullanacak. Evet, çıkarsa da bizim, hayır çıkarsa da bizim. Niçin milleti tehdit ediyorsunuz. Milleti tehdit etmeyi bırakın. Varsa söyleyecek sözünün millete anlatın. Yoksa biz buradan sizleri de evet demeye davet ediyoruz. Ülkemizin geleceği için evet demeye davet ediyoruz. Bu günlerde ana muhalefet partisinin lideri çıkmış 15 Temmuz kontrollü bir darbeydi diyor. O zaman sen niye önce saraya, daha sonra Yeni Kapıya gittin sormazlar mı? Bizzat Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisi projedir. Kaset operasyonuyla gelmiştir. Kasetle gelmiş bir FETÖ projesidir. Bizim güçlü ve istikralı hükümetlere ihtiyacımız var. Bu Anaysa değişikliği ile çift başlılık ortadan kalkıyor. Bir Başbakan var birde Cumhurbaşkanı var. Anayasa Cumhurbaşkanına çok yetki vermiş ama sorumluluk vermemiş. Şimdi biz bu anaysa değişikliği ile sorumlu bir Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunu oluşturan ve hükümeti kuran bir sistem getiriyoruz" dedi.



Çaturoğlu konuşmasının ardından vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını dinledi. - ZONGULDAK