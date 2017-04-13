Çaturoğlu "Cumhurbaşkanı Hem Yetkili Hemde Sorumlu Olacak"
AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, partisinin Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır ve beraberindeki partililerle Abdi, Halaşlı, Işıklı, Aydınlar, Pınarcık ve Soğanlı Yörük Köyleri’ne giderek referandumda ‘Evet’ e destek istedi.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, partisinin Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır ve beraberindeki partililerle Abdi, Halaşlı, Işıklı, Aydınlar, Pınarcık ve Soğanlı Yörük Köyleri'ne giderek referandum da 'Evet' e destek istedi.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, partisinin Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır bazı yönetim kurulu üyeleri, il genel ve belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları yönetimi ile birlikte Abdi, Halaşlı, Işıklı, Aydınlar, Pınarcık ve Soğanlıyörük köylerini ziyaret ederek, İlçeye bağlı köylerde halkoylamasına yönelik çalışmalarını tamamladı. Ziyaret edilen 6 köyde de kalabalık vatandaş toplulukları tarafından coşkuyla karşılanan AK Parti heyeti, kendilerini misafir eden köy sakinlerinden halkoylamasından 'EVET' çıkması yönünde destek istedi.
"Türkiye'nin büyümesini ve istikrarını istemiyorlar"
Köy ziyaretlerinde konuşan AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Türkiye'nin tekrar eski güzel günlerine geri dönebilmesi için 16 Nisan'da Evet kararının çıkması gerektiğini söyledi. Çaturoğlu, yaptığı konuşmasında "Her partinin seçim beyannamelerinde Anayasayı değiştireceklerine dair sözü vardır. Ancak seçimlerden sonra bunlar unutulur, ama biz her seçim öncesi vatandaşımıza söz verdik. Bu Anayasa ile Türkiye yoluna devam edemez, mutlaka değişmesi gerekir diye biz bunu her ortamda gündeme getirdik. Bizden önceki dönemde komisyonlar kuruldu, çalışmalar yapıldı, hatta 62 madde üzerinde anlaşmaya varıldı ancak ana muhalefet partisi destek vermeyince çalışmalar yarım kaldı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gördük ki bu Anayasa ile Türkiye yoluna devam edemez, mutlaka değişmesi gerekir. Milliyetçi Hareket Partisinin Lideri Sayın Devlet Bahçeli destek vererek 18 madde üzerinde anlaşmaya vardık ve TBMM Genel Kurulundan geçirerek şimdi sizin önünüze getirdik. 16 Nisan'da bunu oylayacaksınız. Sanki bu Anayasa ülkemizde değil de başka ülkelerde oylanacak gibi batı ülkeleri cephe almaya başladılar. Çünkü Türkiye'nin büyümesini, istikrar içinde olmasını istemiyorlar" dedi.
"Cumhurbaşkanı hem yetkili hemde sorumlu olacak"
AK Parti'nin 2023 ve 2071 hedefleri olduğunu ve bu hedeflere azim ve kararlılıkla yürüdüklerini dile getiren Çaturoğlu, 18 maddelik anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanı'nın hem yetkili hem de sorumlu olduğu bir sistemi getirdiğini vurguladı. Çaturoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Genel seçimlerle Cumhurbaşkanlığı seçimi bir arada yapılacak, hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekilleri seçilecek. Hükümeti Cumhurbaşkanı kuracak ve karar mekanizmaları daha hızlı çalışacak. Ülkemizin istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmesi için bu şart. Çünkü geçmişte ülkemiz koalisyonlardan çok çekti. Anayasa değişikliği paketinin geçmesi için yüzde 51 yetiyor ama içeride ve dışarıdaki hain ve işbirlikçilerine karşı yüzde 60'lar, 70'ler seviyesinde 'EVET' oyu çıkması gerekiyor. Bu yüzden çocuklarımızın geleceği için, ülkemizin istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmesi için, koalisyonların sona ermesi için sizlerin güçlü bir 'EVET' oyu desteğinize ihtiyacımız var."
"Bu sistem Recep Tayyip Erdoğan için değil herdoğan için"
AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır da köylerde yaptığı konuşmalarda, 16 Nisan'da yapılacak halkoylamasının bir parti seçimi olmadığını belirterek, bu halk oylamasının Türkiye'nin gelecek yüz yılın yönetim sisteminin oylaması olduğunu ifade etti. Çakır, "Geçmişte yaşanan koalisyon dönemleri ve darbelerin ülkeye verdiği zararlardan söz eden Çakır, konuşmalarında"16 Nisan'da yapılacak halkoylamasının özü şu; ey Türkiye Cumhuriyeti halkı, siz halk olarak bu devleti yönetmek istiyor musunuz? Siz yönetmezseniz askere selam verenler yönetecek, siz yönetmezseniz zenginler, faiz lobileri, medyacılar yönetecek. Bundan dolayı hakkımıza sahip çıkmamız lazım. Bu bir siyasi parti seçimi değil, halkın yetki kullanımıdır. Bu hakkı bu güne kadar size kimse veremedi. Vermek isteyenler oldu, Süleyman Demirel istedi, Turgut Özal istedi, Necmettin Erbakan istedi, Muhsin Yazıcıoğlu istedi, Alparslan Türkeş istedi ama veremediler. Artık istikrarı kalıcı hale getiriyoruz. Şu anda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan var diye değil, her doğan için istiyoruz. Cumhurbaşkanı adayına bakacaksınız, adam aşırı sağcıysa kabinesinde solcular da olacak, çünkü yüzde 50+1 oy alması lazım. Baktınız ki adam AK Partili, MHP'liyi Bakan yapacak. Cumhurbaşkanı solcu olacaksa, onun kabinesinde de sağcı bakanlar olacak. Artık hareketli ve güçlü olacağız. 16 Nisan'da yapılacak halkoylamasının Ereğli'mize, Zonguldak'ımıza, Türkiye'mize ve dünya insanlığına hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, sizleri 'EVET' oylarınızla sandıkları patlatmaya davet ediyorum" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından vatandaşlar ve partililer birlikte fotoğraf çektirdi. - ZONGULDAK