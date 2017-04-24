Çatom'dan Çocuklara Sinema Sürprizi
Adıyaman Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) bulunan kurslara katılan kursiyerlerin çocuklarına sinema sürprizi gerçekleştirildi.
Adıyaman Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) bulunan kurslara katılan kursiyerlerin çocuklarına sinema sürprizi gerçekleştirildi.
Kurslara katılan bayan kursiyerlerin 5-12 yaş aralığında bulunan çocukları sinemaya götürüldü. ÇATOM eğitmenleri olan Hatice Adalı Karadağ ve Dilvin Çetin'in gözetiminde sinemaya götürülen çocuklar burada film izleyerek sinemanın doyasıya tadını çıkardı. 25-30 çocuğu mutlu etmenin sevincini yaşadıklarını söyleyen ÇATOM Sorumlusu Zeynep Erdem, böyle programların ara ara devam edeceğini söyledi. - ADIYAMAN