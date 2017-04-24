Çatom'dan Çocuklara Sinema Sürprizi

Adıyaman Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) bulunan kurslara katılan kursiyerlerin çocuklarına sinema sürprizi gerçekleştirildi.



Kurslara katılan bayan kursiyerlerin 5-12 yaş aralığında bulunan çocukları sinemaya götürüldü. ÇATOM eğitmenleri olan Hatice Adalı Karadağ ve Dilvin Çetin'in gözetiminde sinemaya götürülen çocuklar burada film izleyerek sinemanın doyasıya tadını çıkardı. 25-30 çocuğu mutlu etmenin sevincini yaşadıklarını söyleyen ÇATOM Sorumlusu Zeynep Erdem, böyle programların ara ara devam edeceğini söyledi. - ADIYAMAN