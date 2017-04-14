Çatıya Sıkışan Güvercini İtfaiye Kurtardı
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir apartmanın çatı katına sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir apartmanın çatı katına sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çevredeki vatandaşların meraklı bakışları arasında kurtarılan güvercin özgürlüğüne kavuştu.
Öztrak Caddesi'nde kapalı otopark üzerinde bulunan Karagöz Apartmanının çatı katına sıkışan güvercin vatandaşları seferber etti. Vatandaşlar çaresiz güvercini görünce hemen itfaiye ekiplerini arayarak yardım istediler.
Olay yerine kısa sürede intikal eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ayağı çatı katına sıkışan güvercini kurtardı. Çevredeki vatandaşlar güvercinin kurtarılma anını merakla izlerken, kurtarılan güvercin özgürlüğüne kavuştu. - TEKİRDAĞ