Çatıya Sıkışan Güvercin Kurtarıldı
Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın çatı katına sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın çatı katına sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Öztrak Caddesinde kapalı otopark üzerinde bulunan Karagöz Apartmanının çatı katına sıkışan güvercin vatandaşları seferber etti.
Vatandaşlar çaresiz güvercini görünce itfaiye ekiplerini arayarak yardım istediler.
Olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ayağı çatı katına sıkışan güvercini kurtardı.
Çevredeki vatandaşlar güvercinin kurtarılma anını merakla izlerken, kurtarılan güvercin özgürlüğüne kavuştu.