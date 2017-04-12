Çatıya Çıkıp Evinin Yıkımına Engel Oldu

KASTAMONU'nun İnebolu İlçesi'nde oturan Şerife Başoğlu, evinin projeye uygun yapılmayan bölümlerini yıkmak için gelen belediye ekiplerine, çatıya çıkarak engel oldu.



Yukarı Hatıpbağı Mahallesi Geriş Sokak'ta Bilal Başoğlu ve kardeşlerinin oturduğu 3 katlı binanın bazı bölümlerinin projeye uygun yapılmadığı belirlendi. Belediye, projede yer almayan çatı ve balkon çıkıntılarının projeye uygun yapılması için Başoğlu ailesine süre verdi. Ev projeye uygun hale getirilmeyince belediye yıkım kararı aldı. Belediye ekipleri yıkım için geldiğini gören alt katta oturan Şerife Başoğlu, çatıya çıkarak intihara kalkıştı. Şerife Başoğlu, evini yıktırmayacağını söyleyerek, "Mahkemede zayıf düştük. Belediyenin arkası var, bizim arkamızda kimse yok. Avukat bile bulamadık" dedi.



Evlerinin kaçak olmadığını söyleyen Bilal Başoğlu da belgeleri zabıta ekiplerine göstererek, "Eğer burası belediyeye göre kaçaksa, belgelerin sahte olduğunu ispatlasın ben binayı komple yıkacağım. Bunu kanıtlamayınca bu canı veririm buraya el sürdürmem. Ben alın terimle 50 sene kazanarak burayı yaptım" dedi. İkna çabasına rağmen Şerife Başoğlu çatıdan inmeyince ekipler tutanak tutup yıkım işlemini gerçekleştirmeden mahalleden ayrıldı.



Geçen yıl Temmuz ayında da Bilal Başoğlu binanın çatısına çıkarak yıkıma engel olmuştu. - İnebolukastamonu