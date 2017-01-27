Çatışmaların Sürdüğü Patani'de Barış Konferansı Düzenlendi

Tayland'ın Prince of Songkla Üniversitesi Patani Kampüsünde barış için konferans düzenledi.



Tayland'ın Prince of Songkla Üniversitesi Patani Kampüsünde 24-26 Ocak tarihli Tayland'ın güneyindeki birçok akademik kuruluşun da katıldığı, "Çatışma Ortamında Siyasi Geçiş, Şiddetsizlik ve İletişim" konulu uluslararası konferans düzenlendi.



Konferansta bölgede barış ortamı oluşturmak ve çatışma halinde olan bölgelerde yaşananlar hakkında bilgi verildi. Çatışma halinde olan bölgelerde yaşanılan durumun anlatıldığı konferansın sözcüsü yaptığı açıklamada, makul çözümleri belirlemek için derinlemesine akademik ve karşılaştırmalı çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.



Konferansta çeşitli bilim adamları tarafından konunun farklı yönlerden ele alındığı yaklaşık 30 bildiri sunuldu. Konuşmacılardan Euro-Burma Ofisi İcra Direktörü Harn Yaenghwe ve Kamboçya Barış ve Uyuşmazlık Araştırmaları Merkezi Direktörü Dr. Emma Leslie açıklamalarında silahlı çatışmayı, şiddeti bitirmeyi ve insanlara barışı getirmek için anlamı mesajlar vermek gerektiğini belirtti. Konferansta ayrıca çatışma halinde olan partilere de söz verildi.



Tayland'ın Patani bölgesinde çatışmalar 2004'den bu yana hala devam ediyor. Deep South Watch, tarafından yayınlanan son istatistiklere göre bölgede olay sayısı 15 bin 856 ölü sayısının ise en az 6 bin 745 olduğunu belirtti.Barış görüşmeleri girişimi hem Tayland Hükümeti tarafından hem de MARA adlı şemsiye gruplarını oluşturan ayaklanma grupları tarafından başlatılmıştı ve bu süreç Tayland'da siyasi belirsizlik kapsamında bazı güçlüklerle hala sürdürülmeye devam ediyor. - BANGKOK